Meteorolog objavio dugoročnu prognozu za ovaj Božić i zimu

Danas će biti pretežno oblačno, a u unutrašnjosti prijepodne ponegdje kiša. Na Jadranu će biti česta sunčana razdoblja. Vjetar će biti umjeren zapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru i jak, na jugu i jugo.

Najviša temperatura od 8 do 12, duž obale i na otocima između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić donio je dugoročnu prognozu za zimu.

Prognozira nam još jednu blagu zima.

U prosincu će za sada biti toplo i tako će ostati do kraja mjeseca. Za nizinske kopnene krajeve to je 16. godina zaredom bez snježnog pokrivača na Božić, a što se tiče dočeka Nove Godine - bit će hladnije nego za Božić. Prognozira se da će biti hladnije i za pet do osam stupnjeva, no to će još uvijek biti temperature koje su više nego prosječne za ovo doba godine.

Siječanj će ove zime biti znatno topliji od prosjeka, a i kišovitiji. Ipak, zbog čestih prolazaka ciklona, vjerojatno će na kopnu biti manje dugotrajnih magli koje se inače javljaju desetak dana mjesečno. Nadalje, signal topline upućuje na veću vjerojatnost za jugo na obali, a manju za buru.

Kao i siječanj, veljača će također biti toplija od prosjeka. Ponovno je izgledna poznata prevrtljivost, odnosno izmjena toplih i hladnih razdoblja. U veljači je ove zime i najveća mogućnost za buru, snijeg i hladne epizode, kojih će vjerojatno biti samo jedna do dvije ozbiljnije.

Klimatološki gledano, prvi hladni prodor je obično između 5. i 10., a drugi između 10. i 15. veljače. U svakom slučaju, imat ćemo blagu zimu, vjerojatno i topliju nego lani.