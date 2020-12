Fordovi su nam ljubav oduvik! Najprije ćaći, a onda je zarazio i mene. Rekao nam je to Šime Dijan (19) iz Sukošana kraj Zadra. On i njegov otac Andrija zvan Jašo (45) okitili su prije tjedan dana automobil Ford Taunus na sukošanskoj periferiji.

Nije im bilo teško, jer je otac autoelektričar pa mu je to posao u koji je uveo i sina. Sad noću bliješti te privlači znatiželjnike koji staju uz cestu i slikaju se kraj božićnog automobila. Jer obični ljudi za Božić kite samo borove.

- Nije nam bio problem okititi ga jer smo već imali ideju u glavi. Kupili smo ukrasna svjetla od 2000 ‘ledica’, razvukli ih i pričvrstili oko rubova Forda, pazili smo da svakako obrubimo i prozore da se oblik auta lijepo vidi, a božićne svjetiljke uključili smo u struju produžnim kabelom na 220 volti, nisu spojene s motorom. Trebala su nam dva dana, a sad ljudi staju, gledaju i slikaju se kraj našeg Forda. Bude ih barem desetak dnevno. Počnu se zaustavljati čim padne mrak, a lampice se zašarene - govori nam Šime.

Stari Ford Taunus iz 1969. godine, kupljen prije pet godina, držali su u dvorištu za dijelove. Pomalo je truo i hrđav. Isti takav oldtimer, samo u puno boljem stanju, stoji zaštićen u garaži. Riječ je o benzincu oblika V4. Dijelovi su za njega. Ako mezimcu što zaškripi, rezervni dio “otet” će od okićenog “brata blizanca”. Dosad, kaže, još nisu ništa uzimali starom Fordu kako bi onaj očuvaniji bolje radio.

- Provozamo ga nedjeljom do crkve ili na kavu - priča nam Šime o svojoj i očevoj ljubavi.

Kaže da Ford Taunus “nije ka’ i svaki drugi auto”, da je udobniji od ostalih i da voli taj američki stil.

- Tek sam položio vozački pa ga je dosad vozio stari. To nije automobil za duge pruge, nego za po selu i eventualno do grada. Inače, otac i ja vozimo Ford Escort, to nam je za potrebe, glavno da je Ford. Volio bih biti autoelektričar jednog dana - kaže Šime, koji se tek uči očevu poslu.

Završio je strukovnu školu za automehatroničara i nezaposlen je. Sljedećeg Božića namjeravaju ponoviti svjetlosnu bajku. Račun za struju još im nije stigao. -

Ovo je prvi put da smo ga okitili. Sljedeće godine ćemo ponoviti, a tad planiramo i nadograditi božićnu atmosferu, jer očito se ljudima sviđa - kažu Dijanovi.

'Ovaj drugi Ford vozim samo kad je sunce'

Dijani imaju i drugi, obnovljeni Ford Taunus iz 1969.

- Kupili smo ga očuvanog pa nismo radili puno modifikacija, a nije ni puno vožen. Vozimo ga samo kad je sunčano. Taj kiše vidio nije! U garaži je zaštićen i od bure, juga, posolice... - objašnjava Šime dok pozira uz svog limenog ljubimca.