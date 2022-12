Božićni ručak u pučkoj kuhinji: 'Nitko ne smije biti gladan, ali i nitko ne smije sad ostati sam...'

Volonteri pučke kuhinje Sveti Duh podijelili su na Badnjak više od 400 obroka, a isto tako su danas za Božić organizirali svečani ručak za sve one koji su došli u Pučku kuhinju na Svetom Duhu. Na Božić, već tradicionalno volontiraju fratri, a ove godine podijeli svečanog božićnog ručka priključio se i apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua.

- Želja nam je da na Božić nitko ne bude sam, i da nitko ne bude gladan. Radost Božića je u solidarnosti koju je nužno imati u svim našim odnosima. To nam je pokazao sam Isus koji je pokazao svoju solidarnost s čovjekom svojim rođenjem te se se svijetu darovao kao Spasitelj i Otkupitelj. Pozvani smo nasljedovati njegov primjer i darivati sebe drugima te biti solidarni - rekao je voditelj pučke kuhinje Sv. Duh u Zagrebu fra Vladimir Vidović.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Zaista sam zahvalan, dragom Bogu na prvom mjestu. On nam je najveći dar. Zatim svim našim dobročiniteljima koji su pomogli u osiguravanju sredstava za ovaj svečani ručak. A osigurano je dovoljno. I puno je onih koji su se uključili. Hvala vam! Pripremili smo 30 pečenih odojaka (duplo više nego prošle godine), više od 200 kg francuske salate, brojne slastice i svježe voće. Red je bio poprilično dugačak ispred Pučke kuhinje na Svetom Duhu. No, bilo je dovoljno za sve. Zahvalan sam svojoj subraći koji su spremno i rado prihvatili poziv i došli volontirati danas. Na Božić volontiraju fratri, to je dio našeg identiteta i poslanja, biti sa onima koji su na periferiji. Hvala svima! S ponosom mogu reći u Zagrebu danas nitko nije bio gladan! - izjavio je fra Vidović.

Božićni ručak kulminacija je humanitarne akcije Obrok za obrok. Započela je 23. 11. 2022. i trajala do 22. 12. 2022. Održavala se ispred Pučke kuhinje, a cilj joj je posvijestiti svim ljudima da postoje oni koji nemaju ni ono osnovno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Također u ovoj akciji prikupljamo i sredstva za naše redovito djelovanje. Naša kuhinja radi svaki dan tijekom čitave godine i osigurava topli obrok za sve one koji dođu nikada ne pitajući za identitet, neku provjeru i ne praveći nikada razliku između ljudi. Svi smo mi braća kako kaže papa Franjo, djeca istoga nebeskoga Oca i pozvani smo biti dar jedni drugima - rekao je fra Vidović.

Najčitaniji članci