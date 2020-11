Božićnicu vam više ne mogu ovršiti, nema deložacija zimi

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica vjeruje da će izmjene Ovršnog zakona biti izglasane u Saboru u petak. Najavio je i da će se iduće godine revidirati koncept ovrha i donijeti cjelovito rješenje...

<p>Do 31. listopada ove godine 247.000 građana nije podmirilo dospjele obveze, što je blago povećanje u odnosu na ožujak 2019. godine, kad je u toj poziciji bilo 238.000 građana. </p><p>Izmjenama Ovršnog zakona vladajući žele zaštititi dostojanstvo ovršenika budući da je zbog epidemije korona virusa smanjena gospodarska aktivnost, jer je unatoč mjerama Vlade dio građana izgubio radno mjesto, a time im je smanjenja platežna moć.</p><p>- Želimo zaštititi dostojanstvo ovršenika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika te štitimo vladavinu prava - kazao je ministar pravosuđa i uprave <strong>Ivan Malenica</strong>, koji je u Saboru branio izmjene Ovršnog zakona.</p><p>Nova pravila na snagu bi trebala stupiti prije 1. prosinca, a nakon što su građani godinama slušali samo najave, konačno bi se trebao proširiti krug primanja koja su izuzeta od ovrhe, ali i upola smanjiti trošak ovršnog postupka. Udruga Blokirani nije vidjela prijedlog zakona o kojem bi zastupnici trebali glasati u petak, no pohvalila je pomake koji su učinjeni.</p><p>- Iz onoga što smo mogli čuti do sada, činjenica je da će cijeli postupak biti jeftiniji. Barem je tako na papiru, a vidjet ćemo kako će to biti u provedbi. Upravo je provedba zakona do sada bila problematična i katastrofalna iako zakon nije bilo toliko loše napisan - kazao je <strong>Sarajko Baksa</strong> iz udruge Blokirani. Smatra da bi se ovršenicima moglo izaći u susret i tako da se za troškove postupka naplaćuje manji PDV.</p><p>- Oni koji imaju za, primjerice, kino nagrađeni su manjim PDV-om, a oni koji su u neimaštini i nemaju za plaćanje računa kažnjeni su PDV-om od 25 posto - kazao je.</p><p>Zadovoljan je što su konačno božićnice izuzete od ovrhe, za što su se zalagali posljednjih godina. Pohvalio je i što se povećava iznos glavnice za koji se ovrha ne može pokrenuti s 20.000 na 40.000 kuna, ali i dalje to smatra premalim.</p><p>- Bolje išta nego ništa, no mi smo predlagali daleko veći iznos jer nepravedno je da se, primjerice, za cijenu nekoliko kvadrata balkona može izgubiti cijeli stan od 200 kvadrata - kazao je Baksa.</p><p>Navodi kako su oni predlagali da se stan ne može ovršiti za dug manji od 70 posto vrijednosti same nekretnine. O izmjenama Ovršnog zakona zastupnici bi trebali glasati u petak, a tek treba vidjeti hoće li neki od amandmana oporbe biti usvojeni. Saborska oporba kaže da će koristi od ovih izmjena imati samo javni bilježnici te ocjenjuju da je on duboko razočaranje za 200.000 građana koji se već nalaze u dužničkom ropstvu. Ministar pravosuđa i uprave najavio je da će se sustav e-ovrha primjenjivati u roku od šest do osam mjeseci od donošenja zakona, čime bi proces trebao biti brži i efikasniji, a iduće godine izradit će se cjelovito rješenje i revidirati koncept ovrha.</p><p><strong>IZUZEĆA OD OVRHE</strong></p><p>Novim pravilima proširuje se krug primanja izuzetih od ovrhe ako se isplate na zaštićeni račun. To su božićnice, uskrsnice, regres, nagrade, naknade za topli obrok. Želja vladajućih je da se nova pravila primjenjuju već od 1. prosinca ove godine kako se božićnice koje će poslodavci isplatiti svojim radnicima ne bi mogle ovršiti. U udruzi Blokirani stava su da je ovo dobro rješenje koji donose nove izmjene zakona.</p><p><strong>PRETHODNA OBAVIJEST</strong></p><p>Uvodi se institut prethodne obavijesti, koju će dužniku upućivati javni bilježnici. Dužnik će imati mogućnost obveze podmiriti u roku od 15 dana. Ako to učini, neće biti ovrhe, a samim time ni troškova ovršnog postupka. U slučaju da dužnik ne podmiri dugovanje, javni bilježnik protekom navedenog roka izdat će rješenje o ovrsi te ga dostaviti strankama. U Vladi vjeruju da će se smanjiti broj predmeta na sudovima.</p><p><strong>NIŽI TROŠAK OVRHA</strong></p><p>Više neće biti troška izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti, koja sad iznosi visokih 250 kuna bez PDV-a. Ona se više ne bi izdavala na zahtjev ovrhovoditelja nego je javni bilježnik izdaje ako u roku 15 dana od isteka roka za prigovor ne primi prigovor ovršenika. Uvodi se jedinstvena naknada za postupanje javnih bilježnika u ovrsi. Umjesto troška ovrhe od 800 kuna, taj trošak ubuduće bi trebao iznositi 400 kuna.</p><p><strong>ZIMI NEMA DELOŽACIJA</strong></p><p>Deložacije se neće moći provoditi u zimskim mjesecima, konkretnije od 1. studenog do 1. travnja. Novina je i da se iznos glavnice za koju se ovrha nad nekretninom ne može pokrenuti povećava s 20.000 na 40.000 kuna. Udruga Blokirani pozdravlja što je podignuta ova sramotno niska granica, ali stava je da se ovrha nad nekretninom ne bi trebala pokretati ako je dug manji od 70 posto vrijednosti nekretnine.</p><p><strong>OBUSTAVA OVRHE</strong></p><p>Uvodi se mogućnost odgode ovrhe do 30 dana u slučaju sumnje na ništetnost ugovora, dok sud ne provede parnicu. Ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti u slučaju da ovrhovoditelj u roku od godinu dana nije poduzeo niti jednu radnju, jer svaka neaktivnost nepotrebno povećava visinu duga budući da kamate teku, a ne poduzimaju se odgovarajuće radnje radi ostvarenja tražbine.</p><p> </p>