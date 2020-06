I. izbornu jedinicu predvodit \u0107e Marija Selak Raspudi\u0107, a II. njezin suprug Nino Raspudi\u0107.\u00a0

- Marija je sveu\u010dili\u0161na profesorica koja se bavi kulturom, medijima, posebno obrazovanjem i utjecajem na dru\u0161tvo. Nino je sveu\u010dili\u0161ni profesor, neki ga znaju kao kolumnista, a puno vi\u0161e ga znaju po krilatici koju je govorio: \"svoj, ali i va\u0161\" - rekao je Petrov.

Nositelj liste za III. jedinicu Denis Grgurevi\u0107, lije\u010dnik kirurg.

- Osoba koja se \u017eeli boriti uz sve nas za pravu, temeljitu reformu zdravstva. Mi imamo, kao \u0161to je on rekao, dobre lije\u010dnike, ali sustav se treba pobolj\u0161ati - rekao je \u010delnik Mosta.

U IV. izbornoj jedinici, nositelj \u0107e biti Petar Kopunovi\u0107 Legetin.

- Petar najbolje zna \u0161to zna\u010di iseljena Slavonija, iseljena Hrvatska i korupcija koja nam je doslovno otela \u0161anse za pristojan \u017eivot. Privremeno - rekao je.

V. izbornu jedinicu predvodit \u0107e Marina Budimir, gradona\u010delnica Iloka, koja je, kako je istaknuo Petrov, pravi primjer \u0161to mo\u017ee napraviti netko za svoje mjesto, ako stvarno ima volje, \u017eelje.

U VI. jedinici listu \u0107e nositi Nikola Grmoja, dosada\u0161nji saborski zastupnik.\u00a0

- Mislim da je Nikola najbolje pokazao \u0161to zna\u010di opravdati mjesto u Sabor, boriti se stvarno za interese gra\u0111ana i biti njihov glas - rekao je Petrov.

Zvonimir Troskot, koji je bio jedan od osniva\u010da gra\u0111anske inicijative \"Narod odlu\u010duje\", nosit \u0107e listu u VII. izbornoj jedinici, a bavit \u0107e gospodarstvom, ekonomijom, za\u0161titom okoli\u0161a.

VIII. izbornu jedinicu predvodit \u0107e Marin Mileti\u0107, uz Raspudi\u0107e nova uzdanica Mosta. Vjerou\u010ditelj koji je javnost upoznala na velikom prosvjedu nastavnika.

- Njega su podr\u017eali mladi, u\u010ditelji i on je bio prvi koji je dignuo glas i o obrazovanju i navodnoj reformi i mladi su oni koji ga tra\u017ee - istaknuo je Petrov.

U IX. izbornoj jedinici nositelj \u0107e biti Miro Bulj, najaktivniji zastupnik u ovom sazivu Sabora.

- Miro je glas Dalmatinske zagore, ljudi u Dalmaciji i poznaje svaki kamen Dalmacije - rekao je \u0161ef Mosta.\u00a0

X. izbornu jedinicu nosit \u0107e Petrov, a XI., onu za dijasporu, Slaven Ragu\u017e.

- Preko Slavena \u0107ete uistinu imati osoba koja se stvarno bori za interese Hrvata u BiH i dijaspori - istaknuo je Petrov.

Kompletne liste Most predaje u utorak. Petrov nije \u017eelio otkriti sva imena, \u00a0samo je poru\u010dio kako su to liste kvalitetnih, \u010destitih ljudi koji \u0107e zastupati glas obi\u010dnih ljudi, a ne elita.

- Davali su nam tipa binarnog sustava, pa su lagano dizali na tri, \u0161est, sad vidimo da je na osam. Polako, strpite se, za mjesec dana je onaj dan kada \u0107e biti prava anketa - odgovorio je na pitanje koliko mandata o\u010dekuje.

Na pitanje s kojim brojem bi on osobno bio zadovoljan, Petrov je poru\u010dio da \u0107e bitu onoliko koliko ljudi odlu\u010de.

- Nije bitan broj nego da oni koji u\u0111u u Sabor budu kvalitetni i \u010destiti, da ne zaborave zbog \u010dega su do\u0161li u Sabor. Poprili\u010dan broj njih, vidjeli smo to zadnjih 30 godina, zaborave to i izgube kompas. Ovi ljudi to ne\u0107e napraviti - rekao je.

\u0160to nakon izbora, s kime \u0107e u Vladu, ako ih se bude pitalo?

- Mislim da su i jedni i drugi pokazali \u0161to se ne treba raditi za Hrvatsku. Ja vjerujem da si oni jedni drugima najvi\u0161e odgovaraju, pa mislim da im treba tu mogu\u0107nost i dati - rekao je.

