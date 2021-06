Nakon polaganja vijenaca povodom obilježavanja 30. obljetnice osnutka 112. zadarske brigade ministar Davor Božinović u Zadru je govorio o digitalizaciji poslovanja policije i modernizaciji zbog koje bi trebali kraće čekati na usluge.

Na pitanje kako to da državljani Srbije u Hrvatsku mogu bez kriterija rekao je:

- Te odluke koje se utvrđuju na razini EU utvrđuju se na temelju toga iz koje države dolaze. Mi ćemo u sljedećih dan-dva ćemo donijeti novu odluku. Danas epidemiološka služba raspravlja o prelasku granice, bit će predstavljeno na Stožeru pa ćemo donijeti odluku kako će se od 1. srpnja prelaziti granice. Sad je cijela Europa u zelenom i dosta je trećih zemalja u zelenom, ali svaka zemlja može odlučiti kako će se prelaziti njezine granice. Danas će na radnoj skupini, odnosno na odboru, biti i BiH. Zemlje koje su u zelenom, a iz tih zemalja se ulazi u Hrvatsku, neće se tražiti dodatne potvrde ili jamstva. Što se tiče boravka u Hrvatskoj, to je nešto o čemu se razgovara i o tome će se obavijestiti javnost.

I on je pozvao građane da se cijepe jer ćemo tako prije doći do ublažavanja mjera i naglašava da cjepiva ima za sve te kako je to najbolje rješenje sada. Istaknuo je i da bi delta varijanta virusa u kolovozu mogla postati dominantna.

- Četvrti val ovisi samo o nama - rekao je i istaknuo Portugal koji se zatvara zbog loše situacije.

- Cijelo vrijeme apeliramo da se građani cijepe. Nemam informacije tko se u bilo kojoj organizaciji, pa i reprezentaciji, cijepio ili nije. HZJZ je organiziralo cijepljenje, ali to nije pitanje za mene. Ja se nadam kao i svi da će danas Hrvatska reprezentacija pokazati što je naučila posljednjih godina i da će proći dalje bez obzira na situaciju s Perišićem - rekao je na pitanje je li Ivan Perišić cijepljen.

Komentirao je i manifestacije na obali i rekao kako se može održati tradicija, ali da se mora razmišljati o sigurnosti domaćih turista, ali stranih gostiju.

Božinović je nakon polaganja vijenaca ispred Središnjeg križa na Gradskom groblju Zadar istaknuo da je 112. brigada na svoja pleća primila teško breme, počevši od 28. lipnja 1991. kad je donesena zapovijed o osnutku brigade koja je pokrivala obranu od Stankovaca do Karlobaga, od Velebita do zadarskih otoka.

- To područje bilo je strateški važno i nama i agresoru. Više od 11.000 ljudi prošlo je kroz ovu brigadu i ona je svoju snagu pokazala već u listopadu 1991. godine, kada je obranila Zadar - poručio je Božinović.

Dodao je da su iz te brigade narasle i stvarale se udarne postrojbe Hrvatske vojske, odnosno barem tri do četiri različite postrojbe veličine brigada, pri čemu je 112. u punom sjaju zasjala u vojno-redarstvenoj akciji Oluja.

Napomenuo je da su poginula 74 pripadnika brigade, a dvojica se još uvijek vode kao nestali.

"Moramo se prisjetiti i pokojnih pripadnika koji su preminuli nakon oslobođenja, ali tu smo i da slavimo veličinu uspjeha ove brigade i održavamo sjećanje na žrtvu i hrabrost hrvatskih branitelja i to ćemo stalno raditi", naglasio je Božinović.

Inače, riječ je o prvoj brigadi osnovanoj na zadarskom području kroz koju je prošlo 11.000 branitelja, što je čini najbrojnijom brigadom u Hrvatskoj.