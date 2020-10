Božinović: Covid redari uvedeni su baš na prijedlog ugostitelja

<p>Ministar <strong>Davor Božinović</strong> rekao je kako se ne može isključiti da je motiv pucnjave ispred Vlade bio "nešto drugo od onog samog ranjavanja policijskog službenika", no da će istraga utvrditi je li <strong>Andrej Plenković</strong> bio meta. </p><p>- U trenutku kada policija bude mogla podijeliti informacije s javnosti, to će i učiniti. Motiv se također još istražuje - poručio je ministar unutarnjih poslova u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/davor-bozinovic-gost-dnevnika-nove-tv---624305.html" target="_blank">Dnevniku Nove TV. </a></p><p>O prozivkama premijera Plenkovića koji je predsjednika RH Milanovića optužio da je "sijao sjeme zla", Božinović kaže da se to vjerojatno odnosi na razdoblje 2016. kada su se u kampanji, kaže, koristile "teške kvalifikacije" protiv Andreja Plenkovića. </p><p>- Tada je poslana jasna poruka da HDZ želi smjestiti u desni centar, što je i uspio. U tom trenutku bilo je puno aktera među kojima i čelnik glavne oporbene stranke koji je sa svojim izjavama želio dekredibilizirati Plenkovića kao šefa HDZ-a - kaže Božinović. </p><p>Na pitanje planira li se Arena Zagreb ponovno osposobiti za prihvat oboljelih od korona virusa, Božinović je rekao kako će to odlučiti obzirom na epidemiološku situaciju za koju kaže da nije dobra. </p><p>Rekao je da će ugostitelji razgovarati i s ministrom Aladrovićem o zahtjevima za nadoknadu štete zbog mjera koje su donesene. </p><p>- Ne prijeti se nikakvim kaznama za nepoštivanje mjera, i nije konobar taj koji će prijetiti gostima. Sama institucija COVID redara uvedena je na prijedlog ugostitelja, a radi se o tome da se podigne svijest. Da vlasnik restorana ili kafića bude taj koji će gosta upozoriti da treba staviti masku dok ne konzumira jelo ili piće - kaže Božinović i dodaje: </p><p>- Bitku protiv korona virusa ne možemo dobiti odlukama Stožera, ni kaznama, nego sviješću da svojom odgovornošću možemo sačuvati nečiji život - zaključio je. </p>