Medved o pucnjavi: 'Čitav niz indicija upućuje da je Plenković bio meta napada ispred Vlade'

Napad na Vladu, na policajce, teško ranjavanje policajca i po svemu sudeći pokušaj ulaska u Vladu ukazuje na to da je predsjednik Vlade bio meta ovog sumanutog čina, poručio je ministar

<p>Ministar branitelja i potpredsjednik Vlade<strong> Tomo Medved</strong> komentirao je napad u ponedjeljak ispred Vlade u kojoj je ranjen policajac te dodao kako, iako je istraga još u tijeku, da se na društvenim mrežama može vidjeti da se često<strong> Andrej Plenković</strong> pojavljuje izravno kao moguća potencijalna meta. </p><p>- Isto tako, napad na Vladu, na policajce, teško ranjavanje policajca i po svemu sudeći pokušaj ulaska u Vladu ukazuje na to da je predsjednik Vlade bio meta ovog sumanutog čina - rekao je Medved za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3906328/tko-radikalizira-hrvatsku-gost-rtl-a-danas-je-ministar-branitelja-tomo-medved/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p>Poručio je kako postoji čitav "niz indicija" koje upućuju da je meta bio Plenković, no apelira na strpljenje dok istraga ne završi. </p><p>Na pitanje vidi li on odgovornost HDZ-a, Medved je rekao kako HDZ "čini sve kako bi društvu i državi omogućili kvalitetan život". </p><p>Što se Penave, ali i drugih članova Domovinskog pokreta koji su bili članovi HDZ-a, a koje se proziva za odgovornost, Medved kaže da su "bili članovi HDZ-a, a danas nisu". </p><p>- A iz njihovog pristupa ovom pitanju i iz njihovih intervjua i iskaza jasno je vidljivo da i oni sudjeluju u huškanju i stvaranju ozračja gdje je nedopustiv govor mržnje i zasigurno će istraga koja je u tijeku se pozabaviti i sa svim tim segmentima koji su izneseni - objasnio je te dodao kako će se istraga pozabaviti svima koji su "koristeći govor mržnje i huškanje možda doprinijeli ovom konkretnom postupanju mladog čovjeka". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U kući napadača našli veliku količinu oružja </strong></p><p>Ministar je pozvao sve koji imaju ilegalno oružje da ga vrate, pozovu policiju i da ga ona izuzme "kako bi osigurali sigurnost sebe i svojih obitelji, a i cjelokupnog društva". </p><p>U četvrtak se u javnosti ponovno pojavila tema branitelja u Savskoj. </p><p>- Moramo se vratiti na meritum uslijed kojih okolnosti je započeo prosvjed hrvatskih branitelja. Zoran Milanović, tada predsjednik Vlade, Ministarstvo branitelja tada, čini čitav niz radnji koje su usmjerene protiv hrvatskih branitelja - rekao je Medved i poručio da su se ogradili od tog čina. </p><p>- Plinske boce su vrlo brzo uklonjene. Ali jednako tako kontekst postavljanja plinskih boca u Savskoj ulici se mora dovoditi izravno u vezu sa činom nasrtaja snažnim policijskih postrojbi prema stopostotnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima u Crkvi sv. Marka. Plinske boce nisu ugrožavale sigurnost i one su se u vrlo kratkom vremenskom periodu uklonile. Ovdje prosjed hrvatskih branitelja ne možemo ni na koji način dovoditi u kontekst ovoga o čemu danas govorimo - rekao je. </p>