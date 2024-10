Božinović: Hrvatska je uputila brzu pomoć BiH. HGSS je stigao među prvima, stiže još 37 ljudi

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju u Mariji Bistrici da je Hrvatska vrlo brzo reagirala na vijest o tragičnim poplavama u Bosni i Hercegovini - pripadnici HGSS-a bili su među prvima na ugroženom području, a sinoć je u BiH otišlo pomoći još 37 ljudi s opremom.

"Hrvatska je vrlo brzo, možda i najpromptnije, reagirala na vijesti o tragičnim poplavama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu. Vlada je na jučerašnjoj izvanrednoj sjednici uputila pomoć Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 10 milijuna eura. Postrojbe Hrvatske gorske službe spašavanja su već jučer bile među prvima u poplavama ugroženom području", rekao je Božinović.

Također je izvijestio da je sinoć u Bosnu i Hercegovinu otišao modul Civilne zaštite namijenjen zaštiti i spašavanju upravo u takvim situacijama, s 37 ljudi sa svom potrebnom opremom.

"Oni su već jutros imali sastanak sa lokalnim stožerima, i već rade ono za što su obučeni", dodao je.

Božinović je u nedjelju bio na tradicionalnom vojnom hodočašću u svetištu Majke Božje Bistričke gdje dolaze pripadnici Hrvatske vojske, policije, vatrogastva, Civilne zaštite i drugih operativnih snaga te Hrvatskog Crvenog križa.

Ondje su bili na zajedničkom susretu i misi, a sve to, kako je rekao Božinović, podsjetilo nas je na tradiciju prije 32 godine kad je bilo teško, tijekom Domovinskog rata. "To zajedništvo svih sastavnica domovinske sigurnosti održalo se do danas. Danas smo se sjetili svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, ali tu su bili i mladi pripadnici vojske i policije na koje će se naš sustav i država oslanjati i ubuduće", naglasio je.