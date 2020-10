Božinović: Jače mjere se mogu izbjeći ako se pridržavamo ovih

<p>S današnjim porastom broja novih slučajeva zaraze, dolaskom hladnijih dana za očekivati je da će doći i do novih epidemioloških mjera. Mnogo je pitanja za prvog čovjeka Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministra unutarnjih poslova<strong> Davora Božinovića </strong>koji se danas sastao s predstavnicima glazbene industrije i ugostiteljskih djelatnosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Europske zemlje uvode strože mjere zbog korone</strong></p><p><br/> <br/> - Što se tiče današnjeg sastanka mi smo pokazali koliko je stožer spreman daleko ići u dijalogu, a dijalogu nema alternative. Ono što je danas bilo jasno svim sudionicima tog sastanka je da smo svi na istom poslu, da nam je svima cilj isti, komentirao je Božinović gostujući u<a href="https://vijesti.hrt.hr/661594/bozinovic-u-dnevniku-htv-a?fbclid=IwAR2wRF6ZtpTE5Y89Z0mtbM55HGWOwYXPDeSI5AZAFMHsfv2uzbd35IyZfd4" target="_blank"> Dnevniku HTV-a</a>.</p><p>Taj cilj je, kazao je, s jedne strane da se ne povećava značajno broj novozaraženih osoba u Hrvatskoj, a s druge strane da u ovakvim uvjetima "pokušavamo zajednički vidjeti koje su to okolnosti u kojima sve te djelatnosti mogu nastaviti svoj rad.</p><h2>Moramo svi u svemu ovome nešto naučiti i prilagoditi se</h2><p>Na pitanje razmišlja li o nekim jačim mjerama, Božinović je odgovorio kako su jače mjere za neke situacije koje se, nadaju se, mogu izbjeći ako se pridržavamo mjera koje se u konačnici uvijek svedu na isto.</p><p>- Koliko se održava distanca, higijena ruku, nosa, maske u zatvorenim prostorima. Ako se to može, naravno u nekim situacijama kao što je rad kafića, klubova - to nije normalna okolnost za njihovo poslovanje, međutim, moramo svi nešto u svemu ovome naučiti i prilagoditi se, kazao je Božinović.</p>