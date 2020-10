'Broj zaraženih u Europi rapidno raste, a Hrvatska nije otok. Dolazi nam izazovno razdoblje'

Popovača je novo žarište zaraze, gdje se na promociji knjige u zatvorenom prostoru zarazilo 45 ljudi. Nitko nije nosio masku, ni šef Stožera Sisačko-moslavačke. Božinović poručuje kako je to neodgovorno

<p>Načelnik Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, na pitanje novinara u petak o novom žarištu u Popovači, gdje se čak 45 ljudi zarazilo na promociji knjige, poručio je kako nije stigao popratiti tu situaciju te da nisu gotovi ni epidemiološki izvještaji.</p><p>Promocija knjige održala se u zatvorenom prostoru, nitko nije nosio masku, pa ni <strong>šef Stožera Sisačko-moslavačke županije.</strong> Novinari su upitali Božinovića smatra li to neodgovornim ponašanjem čovjeka na toj funkciji.</p><p>- Ukoliko je to skup koji se održao u zatvorenom prostoru bez maski ili bez dovoljne fizičke distance, to je situacija u kojoj se može dogoditi ono što se dogodilo i <strong>naravno da je to neodgovorno</strong> - rekao je dodavši kako prvo mora vidjeti koliko je sve to utemeljeno.</p><p>- To sigurno nije ponašanje za koje se može naći opravdanje, pogotovo ako si na takvoj poziciji - rekao je.</p><p>Komentirajući današnji porast broja novozaraženih, Božinović je istaknuo kako se u Stožeru nisu zanosili laganim padom broja zadnjih nekoliko tjedana i to vidjeli kao izlazak iz ove situacije.</p><p>- Činjenica je da se ljudi sve više počinju skupljati u zatvorenim prostorima i to postaje rizik. Ne možemo predvidjeti precizno što će se događati, međutim, činjenica je da oko nas, u Europi i nekim zemljama, vrlo rapidno skače broj novozaraženih i Hrvatska nije otok - rekao je dodavši kako se pripremaju za predstojeće razdoblje.</p><p>- Svjesni smo da su pred nama vrlo izazovni mjeseci. Kao što smo prošli u prvoj fazi koja je obilježila proljeće, tako i u drugoj, moramo kroz sve to proći i prolaziti zajednički i solidarno - rekao je Božinović.</p><h2>Pripreme za vjerska okupljanja za vrijeme blagdana</h2><p>Jučer se Nacionalni stožer sastao i s Hrvatskom biskupskom konferencijom i razgovarali o nadolazećim blagdanima.</p><p>- Mislim da tu imamo vrlo dobar dijalog s vrhom Crkve. Radit će se i na epidemiološkom okviru za neka vjerska događanja koja okupljaju velik broj ljudi. Siguran sam da ćemo izaći s preporukama koje su provedive u praksi, a kad to bude objavljeno, bit ćete obaviješteni - rekao je.</p><p>Vezano za mjere ograničenja prelaska granice, Božinović je istaknuo da je to dio o kojem se razgovara i na razini EU.</p><p>- U ovom trenutku smo i dalje na poziciji produženja poznatih mjera koje se odnose na državljane zemalja članica EU i na državljane trećih zemalja - rekao je dodavši kako će svaka država donositi svoje mjere dok se ne postigne dogovor na razini EU koji bi bio proveden u svim državama članicama.</p>