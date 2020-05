Božinović najavio nove mjere za sva vjenčanja i sprovode

Hrvatska je od danas ušla u novu fazu opuštanja mjera, a Davor Božinović najavio je danas i opuštanje još mjera i to one one koje se odnose na pogrebe, te sklapanje braka i životnog partnerstva.

[UŽIVO] Preminula pacijentica u Splitu, pet je novooboljelih od korone [UŽIVO] Preminula pacijentica u Splitu, pet je novooboljelih od korone Posted by 24sata on Monday, May 4, 2020

- Na pogrebima će osim uže kako je bilo dosad, smjeti biti i šira obitelj. Također, ukida se zabrana dostavljanja cvijeća i glazbenih usluga za sprovode - rekao je šef Stožera Davor Božinović, te objasnio novosti o sklapanju brakova.

- Prilikom sklapanja braka ili životnog partnerstva broj ljudi koji smiju biti nazočne na vjenčanjima se širi s uže obitelji na obitelj i svjedoke, ali i dalje ostaje zabrana svadbenih svečanosti - naveo je.