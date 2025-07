Božinović: Nemojmo etiketirati stotine tisuća ljudi zbog zabranjenih obilježja

Davor Božinovič održao je konferenciju za medije i otkrio detalje i stanje u Gradu prije velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

- Ja sam tu od poslijepodnevnih sati, upoznao sam se s radom stožera i izuzetno sam zadovoljan time kako je sve organizirano. Želio bih zahvaliti svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi, još je sve daleko od kraja, ali vidimo da sve aktivnosti i mjere koje su poduzete su dale rezultata. Prije svega u dolasku posjetitelja ovog koncerta jer po svemu vidimo da su građani to poslušali i zahvaljujem im se. Ovdje je potrebna sinergija organizatora, Grada Zagreba ali također građana i posjetitelja - rekao je Božinović te dodao da je sada glavni izazov kraj koncerata kada masa krene kući.

Foto: Laura Šiprak 24sata

- Nadam se da će građani i posjetitelji jednako odgovorno postupiti i kad dođe trenutak razlaza jer je to isto jedna od vrlo bitnih točaka kako bi zaokružili da sve prođe u najboljem redu. Ovo sto vidimo do sad je mislim jasna slika da danas svjedočimo povijesnom događaju na zagrebačkom Hipodromu, okupio se iznimno velik broj ljudi na Thompsonovom koncertu, vjerojatno najvećem u povijesti, a sigurno će po broju ulaznica biti proglašen najvećim na svijetu - rekao je Božinović. Izjavio je da se policija, organizatori i Grad temeljno pripremaju od prvog dana.

- Broj građana koji dolaze je poruka sama za sebe i to je broj koji sve nas, prije svega MUP, od prvog dana kad su nas organizator i Grad upoznali s činjenicom da su dogovorili koncert, poduzimamo sve. Zbog toga smo poduzeli sve ove aktivnosti, uključujući Stožer i u njemu okupili predstavnike 30 institucija, visokorangirane predstavnike institucija i to nam daje sigurnost da svi koji su s nama kad je u pitanju rukovođenje, provode ono sto se dogovori na Stožeru. U ovom trenutku vidimo da se koncertni prostor pojačano puni, da će tu biti velik broj. Jedini koji imaju pravu informaciju su organizatori, ali po svemu sto vidimo, još imamo kolonu od Importanea do Hipodroma, velik je broj ljudi na južnoj strani kod Hipodroma. Mi ćemo se nakon ove konferencije povuci i pratiti sva sigurnosna događanja, upravljati sa snagama na terenu kojih je vise od 14.000 iz raznih institucija. Nadamo se da i sam dovršetak procesa ulaska, zatim koncerta, a onda i odlaska naših sugrađana će proteci u najboljem redu - rekao je Davor Božinović. Dotaknuo se i spornih znakova i ustaških znamenja.

- Policija uvijek radi po zakonu. Sto se tiče zabranjenih znakova, ja bih vas zamolio: nemojmo stotine tisuća naših sugrađana etiketirati na bilo koji način. Sto se tiče pojedinačnih slučajeva, policija radi u skladu sa zakonom, već je komunicirano kako će policija reagirati, kako to radi i na drugim događajima i utakmicama - objasnio je Božinović. Rekao je da policija ne broji koliko će ljudi biti na Hipodromu nego da je to posao organizatora.

- Organizator ima brojače na ulazu i znaju koliko su prodali karata. Ja upućujem da točnu informaciju o tome ima organizator koji ima svu tehniku, kao sto i na utakmicama tu tehniku imaju nogometni klubovi. Gdje bi policija stigla da broje svaku osobu. Mi dajemo podršku pri pregledu sadržaja na ulazu, ali i to je posao redara koje je organizator angažirao. Imamo ulaznu informaciju da je prodano 480 tisuća ulaznica i na temelju toga smo napravili shemu kako ćemo organizirati sve sto je nas dio posla. Mi smo spremni i sve smo poduzeli da tu bude 500 tisuća ljudi. Hoće li ih biti, vidjet ćemo. Policija nema ni vremena niti joj je posao da se bavi time, posao policije je da poduzme sve da događaji produ sto bolje na zadovoljstvo svih. Danas prije svega u glazbi jer mislim da su glazba, te tradicionalne vrijednosti obitelji ono sto nas spaja svih - zaključio je Božinović.