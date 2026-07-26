Pojavila se snimka užasa: 'Pet državljana BiH poginulo je na planini u Rusiji. Bili su amateri?'

Pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tijekom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dva člana sedmeročlane alpinističke skupine preživjela, prenosi ruski portal Lenta.ru.

Prema informacijama ruskih medija, skupina je jučer ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara nakon što su se vremenski uvjeti naglo pogoršali. Jedan od članova ekspedicije uspio se samostalno spustiti s planine i pozvati pomoć, dok su drugog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih ekipa. Obojica su hospitalizirana, prenosi Avaz.ba.

Drama je počela kada je sedmeročlana skupina krenula u osvajanje Elbrusa. Prema navodima ruskog Istražnog odbora za Kabardino-Balkariju, jedan od alpinista koji se uspio spustiti prijavio je da je dvojici članova skupine pozlilo na nadmorskoj visini od oko 5100 metara. Tada je pokrenuta potraga za ostalim sudionicima ekspedicije.

Prema navodima ruskog Telegram kanala Shot, navodno nisu bili profesionalni alpinisti.

Lokalni vodiči naveli su da su vremenski uvjeti u početku bili povoljni, ali se situacija ubrzo promijenila. Brzina vjetra dosezala je 45 kilometara na sat, a poslije je porasla na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo kretanje i spasilačku akciju.

Ruski mediji navode da su pripadnici spasilačkih službi pronašli tijela poginulih alpinista, dok je potraga za preostalim članovima skupine nastavljena. Poslije je potvrđeno da je broj poginulih porastao na pet, dok su dvije osobe spašene.

Ruske službe pokrenule su istragu o okolnostima tragedije.