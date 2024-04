Božinović o Banožićevoj prometnoj nesreći: Policija je odradila tamo svoj dio posla

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se u ponedjeljak na prozivke predsjednika Zorana Milanovića o slučaju prometne nesreće bivšeg ministra obrane Marija Banožića, rekavši da je policija odradila svoj dio posla i podnijela kaznenu prijavu protiv Banožića. ''Tu je policijski dio posla odrađen. Sve kasnije je koordinacija s DORH-om i nikad nismo komentirali istraživanja u tijeku. To nije posao politike'', rekao je Božinović u ponedjeljak nakon obilaska novoobnovljenih prostorija Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb.

Milanović je na Facebooku ranije danas ustvrdio da je ''prošlo pet mjeseci od kada je Banožić usmrtio čovjeka u prometnoj nesreći koju je i skrivio, ali još nije optužen za to nedjelo''. Milanović se pritom upitao zašto Banožić do danas nije optužen.

''Siguran sam da nema ni jednog prometnog prekršaja sa smrtnim posljedicama, s tako jasnim i čvrstim dokazima kakvi su u ovom slučaju, a za koji se toliko čeka s podizanjem optužnice. Tako Plenković i HDZ vide i provode jednakost pred zakonom koja je, da ponovim, ustavna kategorija. Njihovo pogano shvaćanje vlasti pogađa sve hrvatske ljude koji ne pripadaju HDZ-ovoj sljedbi", ocijenio je Milanović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Božinović je rekao da se očito radi o Milanovićevim prigodnim izjavama u kampanji, ocijenivši ih neodgovornima jer dolaze s najviše političke razine.

''Ako postoji primjedba, može se provjeriti, ali to se ne radi s javne scene pred medijima, jer to samo govori o tome je li u pitanju želja da se proizvede dojam u javnosti ili stvarno zabrinutost i pitanje koje se legitimno postavlja. Ako ne idete institucionalnim putem, o tome govorite medijski, a ne obraćate se institucijama, onda je jasno da je cilj izjava nešto drugo, a ne kako u Ustavu piše - briga za funkcioniranje državnih institucija. To se ne pokazuje grubim riječima i uvredama'', kazao je.

Božinović o korupciji: Postoje oni koji stvaraju buku i ne prepoznaju činjenice

Božinović se dotaknuo i slučaja redatelja Dalibora Matanića za kojeg se doznalo da je spolno uznemiravao suradnice, ali je riječ prepustio načelniku Uprave kriminalističke policije Antoniju Gerovcu.

''Započet ćemo izvide. O kakvim se kaznenim djelima točno radi, ne mogu sada reći. Iz medijskih napisa mogli smo zaključiti da se može raditi o kaznenim djelima koja se gone po službenoj dužnosti. To ćemo s DORH-om i poduzeti. Nemamo nikakvu zaprimljenu prijavu oštećenih osoba'', rekao je Gerovac.

Ministar je, govoreći o detaljima jutrošnje akcije Uskoka i zagrebačke policije kojom su razbijene dvije zločinačke skupine, precizirao da je riječ o pronevjerama u domeni poreza i carina pri uvozu automobila iz inozemstva.

''Mislim da je ukupna vrijednost skoro 900.000 eura. Nekih desetak osoba je uhićeno. Sad je na pravosudnom sustavu da iz toga izvuče epilog'', dodao je.

Božinović se posebno osvrnuo i na problem korupcije, istaknuvši kako se o njoj govori svakodnevno te da se stvara buka, ali i da ''postoje oni koji stvaraju buku i ne prepoznaju činjenice'', kao i da ''postoje oni koji rade''.

''Što se tiče rada MUP-a po pitanju korupcije, to je složen posao. Radi se o dugotrajnim istraživanjima, ali prosječno se godišnje prijavi 830 kaznenih djela, što znači da policija dnevno za korupciju prijavi dva kaznena djela. Nikad nismo imali više rješenja kaznenih djela na razini Hrvatske. Razriješenost je viša od 70 posto”, naglasio je.

''Bez obzira na prepucavanja, ubiranja političkih bodova vezano uz afere, mogu reći da u svim tim aferama nitko nikad nije dovodio u pitanje postupanje i profesionalnost rada policijskih službenika”, rekao je Božinović.

Ministar je nakon posjeta obnovljenih prostorija Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb poručio zaposlenicima da će od utorak imati veće plaće u neto iznosu od 300 do 400 eura, naglasivši da je to ''jasan znak ulaganja u borbu protiv korupcije''.