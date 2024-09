Božinović o događaju s Rebra: 'Osumnjičenik je pod nadzorom, nemamo još sve informacije'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je jučerašnji događaj na Rebru gdje je muškarac ušao u bolnicu te prijetio zaposlenicima, te prometnu nesreću kod Omiša kad se čovjek zabio u benzinsku pumpu na autocesti A1. Kako kaže, kriminalistička ispitivanja su u tijeku.

- Što se tiče prometne nesreće na benzinskoj pumpi, gotov je očevid od strane policije te se provodi kriminalističko istraživanje. Nisu još svi elementi poznati uključujući i identitet poginulog čovjeka. Znamo da je auto bio švedskih registarskih oznaka, došli smo do podataka vlasnika tog vozila. S obzirom na objektivne okolnosti, u ovom trenutku ne možemo govoriti je li vlasnik bio za volanom - rekao je Božinović na stručnom skupu za ravnatelje o sigurnosti prometa koju je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje.

- Znamo da je čovjek koji je poginuo, ušao tom vozilu ušao u prostor benzinske postaje, udario u automobil koji se zapalio, a onda udario i agregat za naftu te se nafta razlila i zapalila se - rekao je Božinović dodajući kako je važno pridržavati se svih propisa.

- Naravno suosjećamo s ljudima koji su prevezeni u bolnicu neki su još uvijek u teškom stanju. Nadamo se da će svi izaći iz bolnice adekvatno zbrinuti. Žao nam je i poginulog čovjeka, ova situacija nam pokazuje koliko je ljudski život krhak i koliko je važno pridržavati se svih propisa - rekao je Božinović.

'Policija je na Rebru profesionalno riješila situaciju'

- Prema informacijama koje sam doznao jutros, još nisu stečeni uvjeti da se obavi razgovor s osumnjičenikom, ali on se nalazi pod nadzorom policije - rekao je Božinović dodajući kako ne može puno reći o slučaju s obzirom na to da još nisu prikupljene sve potrebne informacije. No, zadovoljan je radom policije.

- Policija je to profesionalno odradila kroz pregovarača iz specijalnih policijskih snaga, bitno je da u tom jučerašnjem događaju na Rebru defacto nitko nije bio ugrožen jer pištolj nije pravi. Doduše u tom trenutku to nitko nije mogao znati - rekao je Božinović.