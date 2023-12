Božinović o novom ministru: 'Ima zahtjevan resor, snaći će se'. Komentirao i njegov izgled

Upitan kakav će Damir Habijan biti ministar i kakva su mu očekivanja, Božinović kaže kako očekuje da će biti – odličan.

„Suvereno je komunicirao na prvom ispitivanju, ničim se nije dao impresionirati, a i inače je je jedan od najaktivnijih zastupnika i argumentirano pristupa svim raspravama“, rekao je Božinović. Posebnih savjeta za novog kolegu u Vladi – nema.

„Ima zahtjevan resor, ali sigurno će se snaći“, poručuje. Na njegovo mjesto u Saboru vjerojatno će, kaže, doći netko s liste na kojoj je bio i sam Habijan.

Potpredsjednik Vlade u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom komentirao je i Habijanove fotografije golog torza na društvenim mrežama. Na pitanje je li Habijana stranka zamolila da slobodnije fotografije ukloni s profila, Božinović je odgovorio da ga stranka to nije tražila.

„On je sam na to dogovorio. Opozicija na tome opet nešto pokušava postići i to samo govori da nemaju ideja, s kompetencijama koje je on pokazao oni se ne mogu nositi“, rekao je Božinović.

Na pitanje bi li se on tako skinuo, Božinović odgovara: „On je dobro građen, ja sigurno ne bih izgledao tako dobro kao on“.

Ministar je otkrio i tko mu je poseban savjetnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

„General Markač je moj savjetnik, počašćen sam što je pristao to biti. On je čovjek pun iskustva koji puno pomaže“, rekao je ministar.

Ima li neki recept za što dulji ostanak na ministarskoj poziciji, Božinović kaže da nema, ali da je riječ o poslu koji "troši".

„Netko tu ima više iskustva, ja pokušavam raditi posao da ipak isporučujem rezultate, a ovaj resor je to stvarno činio u dva mandata, neusporedivo više nego ranije“, kazao je Božinović.

Komentirao je i nova pravila EU za migrante i pojasnio što to u praksi znači za Hrvatsku. Božinović naglašava da se ovim novim pravilima prvi put napušta pozicija da su migranti isto što i izbjeglice.

„To više nije slučaj, ovo su ekonomski migranti. Postoji granica u broju koju su sve države više-manje dosegnule, posebno one koje su krajnje destinacije poput Njemačke, a što se nas na vanjskim granicama EU-a tiče bit će nam lakše odbijati azile“, pojasnio je ministar Božinović te dodaje da će oni migranti koji dolaze iz zemalja koje nisu ratno područje teško moći dokazati da im treba azil.

„Radi se o velikoj promjeni europske politike o azilu“, naglasio je ministar.

Govorio je i opasnostima što se tiče okupljanja te poručio građanima da trebaju vjerovati hrvatskoj policiji. Potvrdio je da će policija zatražiti da se pripadnicima BBB-a koji su izašli iz pritvora u Grčkoj zabrane odlasci na utakmice te kazao da ne zna jesu li bili na nedjeljnom derbiju na Maksimir.