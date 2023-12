HDZ-ova zastupnica oduševljena Habijanom za ministra: 'Pa vi ste najbolji za tu poziciju...'

U Hrvatskom saboru danas je održana zajednička sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode, na kojoj je predstavljen Damir Habijan, kandidat za ministra gospodarstva i održivog razvoja. Međutim, umjesto fokusa na predstavljanje kandidata, veći dio sjednice obilježila je dominacija premijera Andreja Plenkovića, koji je usmjerio raspravu prema postignućima Vlade i sukobljavanju s oporbom.

Nakon serije replika na izlaganja Damira Habijana i premijera Andreja Plenkovića, te slobodnih govora članova Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode, oko 14 sati je na red došla zastupnica HDZ-a, Majda Burić. Tijekom svog govora, zajedno s nekoliko članova HDZ-a, Burić je istaknula postignuća Vlade u posljednja dva mandata, ali je također posebno nahvalila budućeg ministra Damira Habijana.

- Ja za početak imam potrebu kazati da je kolega Habijan, diplomirani pravnik s položenim pravosudnim, ali i dugogodišnjim iskustvom u odvjetništvu, u korporativnom pravu, ali i arbitraži što smatram bitnim. Vi kolega Habijan, za razliku od kolegice Benčić niste studirali 18 ili 20 godina, nego ste završili sve u roku, i pravosudni i prije toga Pravni fakultet i to je nešto što svjedoči o vašem odnosu prema radu i visokim radnim kapacitetima. Osobno mi je to jako bitno i zato sam to i naglasila - kazala je.

- Ako je to jedino što vama oporba može nabiti na nos, a imali smo prilike čuti da su to samo tenisice i izgled… Onda ste vi zaista najbolji kandidat ikad. Velika podrška vama, falit ćete nam sigurno u saborskim klupama, ne samo nama iz HDZ-a nego i ostalima, koji su vam to rekli u offu u neslužbenim raspravama - dodala je.