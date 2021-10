'TO JE NEPRIHVATLJIVO'

To je sigurno neki individualni prekršaj nekolicine policijskih službenika. To je neprihvatljivo ponašanje policijskih službenika i ne bih to povezivao samo s borbom protiv migracija, rekao je ministar Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Bruxellesu je potvrdio da su na šokantnim snimkama mlaćenja migranata bili policijski službenici. POGLEDAJTE SNIMKU - Ne samo vlada nego glavni ravnatelj je čim je vidio dio tih snimaka poslao stručni tim koji je vrlo intenzivno radio. Koliko mi je poznato, utvrdili su da se radili o policijskim službenicima - rekao je i dodao da bi se uskoro o svemu trebalo oglasiti Ravnateljstvo policije. - To je sigurno neki individualni prekršaj nekolicine policijskih službenika. To je neprihvatljivo ponašanje policijskih službenika i ne bih to povezivao samo s borbom protiv migracija. Kazao je da ne očekuje reakcije drugih država, te je rekao da u svakoj zemlji se dogodi da policijski službenici naprave ovakve prekršaje.