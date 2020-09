Božinović: Svijet ide prema smanjenju broja dana izolacije

HZJZ kaže da zaraženi nakon 14 dana mogu iz izolacije, no poslodavci od radnika svejedno traže da se testiraju prije povratka na posao. Test može biti pozitivan, HZJZ kaže da više nisu zarazni pa nastaje zbrka

<p>U Vladi su u četvrtak, rekao je ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera <strong>Davor Božinović</strong>, razgovarali na sastanku o epidemiološkoj situaciji. </p><p>- Stožer se svakodnevno sastaje, a naravno da izvješćujemo i predsjednika Vlade. Iako on prati naš rad dnevno, postoje neke situacije <strong>koje se trebaju prodiskutirati na razini predsjednika Vlade</strong> - rekao je Božinović nakon sastanka na kojem su bili i članovi stožera. </p><p>Naglasio je kako za sada <strong>nema ništa novo što se tiče donošenja novih mjera. </strong></p><p>- Mi još uvijek imamo relativno visok broj novozaraženih, no ovo je virus čije se širenje može usporiti jednostavnim mjerama, razmakom, nošenjem maski, pranjem ruku - rekao je. </p><p>Novinari su ga upitali razmišlja li Stožer o novim mjerama koje se <strong>tiču samoizolacije</strong>. Naime, HZJZ ističe kako nakon 14 dana oboljeli mogu iz samoizolacije i izolacije, no poslodavci od radnika ipak traže da se testiraju prije povratka na posao, a taj test može i tada biti pozitivan, iako HZJZ ističe da više nisu zarazni.</p><p>- Na svjetskoj razini se vode rasprave i u ovoj epidemiji ne može nitko točno reći u dan, sat, kad postaje osoba koja je pozitivna manje opasna za svoju okolinu. Krenulo se s 28 dana, pa s 21 pa smo došli na 14. U Francuskoj se pripremaju da to bude sedam dana, no to je za one koji su zaraženi, a znamo da njihovi kontakti mogu razviti bolest nakon nekoliko dana. Tako da kad bi se oni tretirali kroz isto vremensko razdoblje možemo doći do situacije da kontakt osobe koja je zaražena, naknadno postane zaražena i da ako se primjenjuje sedam dana izađe van u trenutku kad je možda najzaraznija - istaknuo je dodavši kako još uvijek po tom pitanju nema jednoznačnog odgovora. </p><p>- Ali realno ide se prema smanjenju dana samoizolacije. Naravno da je poželjno da se utvrdi na nekoj multinacionalnoj razini, za nas je važno da EU zauzme stav, a ne da jedna država ima jedno mjerilo, a druga drugo - rekao je.</p>