Božinović u Obrovcu: Ovakvih kriza s poplavama bit će više. Moramo raditi na brzini reakcija

Radi se o poplavama koje su bez presedana po opsegu, ali na to se upozorava, to smo predvidjeli u planu borbe protiv ovakvih događaja. O štetama će se naknadno obavijestiti, rekao je ministar Davor Božinović u Obrovcu.

Dodao je da se odlično surađuje lokalno i nacionalno. Ističe kako je ovo po opsegu i rekordnim vodostajima na nizu vodotoka poplava bez presedana.

- Sustav je reagirao tako da u Hrvatskoj nemamo, i to je najvažnije, nijednu žrtvu, nema ni ozbiljnije povrijeđenih, i to je posljedica dobre organizacije sustava civilne zaštite. O posljedicama klimatskih promjena ne samo da ćemo pričati godinama, nego se moramo angažirati. To je globalni i kontinentalni fenomen, pogotovo naš dio, vidimo što se događa u Italiji. Ovdje smo zato da svi zajedno odmah nakon što nas je pogodila poplava radimo ne samo planove, već i mjere da što spremnije dočekamo sljedeću krizu jer će ih nažalost biti sve više. Samo u Mediteranu imate dijelove Španjolske u kojoj su suše bez presedana, a u Italiji poplave bez presedana. Moramo jačati otpornost društva, ulagati u prevenciju - rekao je ministar.

Pitali su ga i je li prekasno došlo do podjele vreća s pijeskom u Obrovcu te je rekao: “Ne mogu govoriti o konkretnim mjerama u datom trenutku u svim krajevima. Sigurno je da sustav i brzina reakcija su nešto na čemu se mora raditi. Ova situacija se može i treba riješiti s kombinacijom mjera – odmuljivanje, čišćenje korita, možda i montažne barijere koje se pokazuju u Europi.”

Ističe da treba ubrzati procese.

- Sva istraživanja pokazuju da će ovakvih ekstrema, izazova za sigurnost ljudi i imovine, biti sve više i trajat će sve duže - kaže.

Na pitanje o odgovornosti kaže da nije sklon procjenama te da je odgovornost na svima koji se bave ovim poslom i da je sustav zaštitio živote ljudi.

- Ovakve krize dolaze kao posljedica desetljeća neodgovornog odnosa čovjeka prema prirodi - rekao je Božinović.

