Očajna majka moli za pomoć: Sin Leo (12) nestao je na Trešnjevci. Ima autizam

Nestao je moj Leonard, dijete je s autizmom. Voli se voziti autobusom i tramvajem, kazala nam je njegova majka Valentina Vinter Putar koja moli građane da obrate pažnju na svoju okolinu.

Leonard se udaljio od kuće na području Fallerovog šetališta na zagrebačkoj Trešnjevci. Na sebi nosi crnu Adidas trenirku. Star je 12 godina i visok 160 centimetara, mršav. Slabije govori, majka napominje da će rado prići nekome tko na sebi također ima Adidas trenirku, to mu se sviđa. Kod sebe nema mobitel. Moguće je da je ušao u neku trgovinu, napominje majka.

Informaciju o pronalasku Leonarda možete javiti majci Valentini na broj +385959087402 ili policiji (192)