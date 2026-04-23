Očajna majka moli za pomoć: Sin Leo (12) nestao je na Trešnjevci. Ima autizam

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Očajna majka moli za pomoć: Sin Leo (12) nestao je na Trešnjevci. Ima autizam
Foto: Privatni album

Leonard se udaljio od kuće na području Fallerovog šetališta na zagrebačkoj Trešnjevci. Na sebi nosi crnu Adidas trenirku

Nestao je moj Leonard, dijete je s autizmom. Voli se voziti autobusom i tramvajem, kazala nam je njegova majka Valentina Vinter Putar koja moli građane da obrate pažnju na svoju okolinu. 

Foto: Privatni album

Leonard se udaljio od kuće na području Fallerovog šetališta na zagrebačkoj Trešnjevci. Na sebi nosi crnu Adidas trenirku. Star je 12 godina i visok 160 centimetara, mršav. Slabije govori, majka napominje da će rado prići nekome tko na sebi također ima Adidas trenirku, to mu se sviđa. Kod sebe nema mobitel. Moguće je da je ušao u neku trgovinu, napominje majka.  

Foto: Privatni album

Informaciju o pronalasku Leonarda  možete javiti majci Valentini na broj +385959087402 ili policiji (192)

