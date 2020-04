'Bilo bi dobro da možemo uzeti predah, virus se možda vrati...'

Iz dana u dan, ministar Davor Božinović istupa pred hrvatsku javnost i informira ju o širenju zaraze korona virusom, kao i o mjerama da se širenje spriječi, baš kao i ministar Vili Beroš te Alemka Markotić i Krunoslav Capak.

Nakon što su oni već imali pojedinačna video obraćanja na Facebook stranici Koronavirus.hr, danas nam se obraća i Božinović.

Obraćanje uživo pratite ovdje:

Davor Božinović odgovara na pitanja građana o korona virusu Davor Božinović odgovara na pitanja građana o korona virusu Posted by 24sata on Friday, 3 April 2020

- Ovo je izvanredna situacija. Naši stručnjaci sugeriraju da se što manje napuštaju domovi i da van idu samo oni koji to trebaju. U ovoj situaciji naša krivulja je takva da nije dobro da riskiramo sve dobro što smo napravili, rekao je Božinović odmah na početku obraćanja na pitanje hoće li s vremenom mjere biti ublažene.

- Putničkog prometa praktički nema. Odvija se promet kamionima, promet roba koje život znače. Šo se tiče organiziranih povrataka iz inozemstva, svaki taj dolazak, zna se točno vrijeme, mjesto, i na mjestu iskrcavanja bit će granična policija i sanitarna inspekcija i epidemiolog koji će odraditi mjere ovisno o tome iz kojeg dijela svijeta ljudi dolaze. Imali smo situaciju gdje su se naši građani vraćali s građanima Slovenije i ispostavilo se da je sedam Slovenaca bilo zaraženo, rekao je ministar kao odgovor na pitanje o stanju na granicama.

Zašto kazne za kršenje samoizolacije nisu strože?

- Hrvatska je demokratska država koja se temelji na vladavini prava. Imamo pravnu regulativu, ona kreće od kazni do 8000 kuna i u slučaju ponavljanja te se kazne povećavaju. Ne vidim da bi tu puno pomogla represija. Građani u demokratskim društvima nisu navikli na represivno ponašanje državnog aparata. Mi pokušavamo utjecati na svijest, ako uspijemo uvjeriti građane da je samodisciplina jedino pravo oružje u ovoj bitci, onda smo na dobitku.

Zašto javno ne objavljujete imena ljudi koje krše odredbe Stožera?

- Javno objavljivanje imena osoba koje krše odredbe nije neki demokratski standard. Ne možemo stigmatizirati osobe u samoizolaciji. Svatko može doći u situaciju da je u blizini nekoga tko je asimptomatski, ne možemo objaviti imena tih ljudi i to nećemo raditi.

Što se tiče e-Propusnica, Božinović je pohvalio sve koji su radili na tom sustavu.

- Sve to funkcionira. U dva dana smo prešli sto tisuća zahtjeva i o tome moramo razmisliti, prije svega oni koji te propusnice odobravaju. Osluškujemo sve signale koji dolaze s terena i spremni smo razmišljati o produljenju. Na vrijeme ćemo obavijestiti javnost. Ako bude produljenja, to neće biti više od nekoliko dana.

Što je s građanima koji rade u inozemstvu, tko im izdaje propusnice?

- Građani koji odlaze iz RH prvo moraju biti sigurni da mogu doći u zemlje u kojima rade. Mi od prvog dana upozoravamo da se režim mijenja iz dana u dan. Nema smisla putovati ako vas te zemlje neće primiti, pojasnio je Davor Božinović.

Na pitanje zašto su veliki lanci koji ne prodaju esencijalne stvari za život još otvoreni, ministar je rekao da je moguće da takva mjesta prodaju uz neesencijalne prodaju i esencijalne stvari.

- Ne možemo ići toliko u micromanagement, rekao je.

Što se tiče eventualnog otvaranja tržnica, ministar kaže da imaju nekoliko 'opcija na stolu'.

- Mislim da ćemo ići u tom smjeru, ali to ovisi o dinamici oboljelih. U ovom trenutku možemo razmisliti i o nekim novim mogućnostima kada je u pitanju opskrba, uključujući one na tržnicama.

Što se osobnih dokumenata tiče, Božinović je ponovio da je trajanje osobnih iskaznica i vozačkih dozvola produženo za 30 dana nakon isteka roka trajanja.

Zašto nema kontrola na razini županija, već na razini općina?

- Donose se odluke kako bi se smanjila mobilnost građana. Nitko ne uživa u tim mjerama ali su usmjerene na to da ljudi što manje izlaze i da su što manje u međusobnom kontaktu...

- Ovo nisu mjere koje idu za stvaranjem funkcionalnog ustroja lokalne uprave i samouprave. One služe tome da ljudi ne putuju ukoliko to zaista nije nužno.

- Ne razmišljamo o policijskim satovima i drugim represivnim mjerama. To možemo zahvaliti činjenici da su građani dobro informirani. Poznati svjetski epidemiolog je rekao da se mogu učiniti tri greške da se virus krene širiti eksponencijalno: prva je da epidemiolozi podcijene zarazu, drugo da vlast ne sluša struku i treće da građani ne prihvate upute i mjere. O trećoj točki će najviše ovisiti kada ćemo doći u situaciju da krenemo ublažavati mjere.

Što se tiče migrantske krize, ministar Božinović kaže da 'ni u jednom trenu nismo podcijenili zaštitu granica od ilegalnih prelazaka'.

- Migranti u susjednim zemljama su smješteni u zatvorene objekte i zabranjeno im je kretanje. Broj pokušaja ilegalnih ulazaka u Hrvatsku se jako smanjio.

Jedan od gledatelja pitao je smije li se i dalje baviti sportskim ribolovom, uz pridržavanje uputa Stožera, a ministar je objasnio kako bi bilo najpametnije suzdržati se od svih aktivnosti koje nisu esencijalne za život.

- Jednostavno, strpite se, apelirao je ministar.

Što je s proizvodnjom zaštite opreme u Hrvatskoj?

- Neka proizvodnja je pokrenuta, ali samo onih najjednostavnijih proizvoda koji nisu za bolničku upotrebu. Maske su u cijelom svijetu preko noći postale najtraženija roba, a one se većinom proizvode u Kini. Mi smo ostvarili kontakte s kineskim vlastima i vjerujemo da bismo trebali imati zadovoljene zahtjeve zdravstvenog sustava.

I za kraj, koliko će trajati ova kriza?

- Ja nisam struka, a nisam siguran ni da na to pitanje precizan odgovor može dati i struka. Virus je novi, on se ponaša dosta atipično. Širi se i asimptomatski. Ono što je dokazala logika svih epidemija, to je da kad dolazi toplije vrijeme virusi nestaju. Bilo bi dobro da ovaj uspori pa da možemo uzeti predah i da se pripremimo za eventualni povratak virusa. Dok se ne pronađe neko medicinsko rješenje, na nama je da vodimo ovu priču kombinacijom restriktivnih mjera i njihovog opuštanja, ponovio je još jednom za kraj ministar Božinović.