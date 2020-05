Božinović: 'Više od 16 tisuća ljudi još je u samoizolaciji'

Bio sam danas na zajedničkoj sjednice dva krizna stožera i ono što sam vidio je jedan stvarno vrhunski profesionalizam, predanost i entuzijazam ljudi koji rade. Ipak, najzaslužniji za ovu situaciju danas kada možemo govoriti o popuštanju mjera su građani, koji su poštivali sve mjere i preporuke nacionalnog i regionalnih stožera. Lakše diše Hrvatska i Slavonija. Prvi tjedan popuštanja mjera prošao je bez onoga što uvijek postoji kao zabrinutost hoće li nam brojevi eksponencijalno rasti. No, ovo je već šesti dan i siguran sam da bi se već vidjelo da je nešto pošlo loše. Smanjenje broja zaraženih daje nam mogućnost da razmatramo i neke druge zahtjeve koje stožer dobiva od predstavnika raznih djelatnosti. Mislim da možemo biti zadovoljni - rekao je ministar Davor Božinović, koji je bio gost na HRT-u.

O otvaranju frizerskih salona, ali i škola i vrtića Božinović kaže da su ovi rezultati naš zajednički posao, zajednički napor kako institucija Vlade i stožera, tako i građana.

- Ako ćemo biti disciplinirani i svjesni da je ovo jedan virus koji može biti jako opasan. Ako ga pobijedimo, nema razloga da ne idemo u daljnju liberalizaciju. Najavili smo da ćemo taj dio vezan za izdavanje e -propusnica dodatno razmotriti. Mislim da ako se ovako nastavi, nema razloga da ne idemo u tom smjeru. Svima nam je cilj da se što više toga pokrene u javnom i društvenom životu i da, koliko je to god moguće s obzirom na epidemiju koja je i dalje tu, krenemo u normalizaciju života. To nam je interes i sigurno nećemo propustiti priliku ako će okolnosti to dopuštati - rekao je Božinović i istaknuo da je u samoizolaciji u ovom trenutku više od 16 tisuća ljudi.

- Iako se nadamo da neće, možemo očekivati da će biti još oboljelih. To su ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima, neki su došli iz inozemstva gdje su mogli biti u kontaktu s virusom. Ja ih ovom prilikom pozivam da ostanu u samoizolaciji, da se drže izrečenih uputa, zbog sebe, svojih obitelji i zbog svih nas - apelirao je Božinović.

Osvrnuo se i na obljetnicu masakra hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu.

- To je jedan od najtragičnijih događaja u Domovinskom ratu i ne smijemo ga zaboraviti upravo zbog žrtve tih mladih ljudi koji su položili svoje živote za stvaranje onoga što danas uživamo, a to je samostalna i slobodna Hrvatska. Oni su krenuli puni entuzijazma. Neprijatelj je reagirao vrlo surovo i zločinački, međutim dobio je kontraefekt. Jer je upravo na tim događajima izrasla odlučnost cjelokupnog hrvatskog naroda da se odupre i da u konačnici pobijedi u tom ratu.

Na pitanje je li predsjednik Zoran Milanović trebao napustiti obilježavanje 25. obljetnice VRO Bljesak zbog majice HOS-a, Božinović je odgovorio:

- Vidite, kad idemo na takva mjesta, uvijek treba ostati, bar zbog obitelji onih koji su izgubili svoje živote. U Okučanima su jučer bile njihove majke, očevi, kćeri, sinovi i u najmanju ruku zbog njih je trebao ostati. Takva mjesta nisu za političku kampanju ni incidente. A ako postoje neka pitanja, za to postoje institucije, postoji način i mjesta na kojima se o tome razgovara - zaključio je.

