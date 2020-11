Božinović: 'Zabave i veselice su u ovo doba najveći rizik za širenje zaraze korona virusom'

U Hrvatskoj se broj aktivnih slučajeva povećava iz dana u dan. Tim povodom ministar Božinović pozvao je sve građane da ne sudjeluju u privatnim zabavama i veselicama, kako bi stali na kraj širenju virusa

<p>Ministar <strong>Davor Božinović</strong> u objavi na svom Facebook profilu apelirao je na sve građane da se pridržavaju preporučenih epidemioloških mjera kako ne bi došlo do većeg širenja zaraze korona virusom, a to se ponajviše odnosi na druženja u zatvorenim prostorima. </p><p><strong>Njegovu objavu vam prenosimo u cijelosti: </strong></p><p>- Pozivam sve građane da izbjegavaju kontakte u zatvorenim prostorima, privatna druženja, zabave i veselice jer se to u ovo doba godine pokazuje kao najveći rizik za širenje korona virusa.</p>