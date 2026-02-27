Braća Šeničnjak samo su posljedica lokalnih šerifa

Prije deset mjeseci hodali smo kroz šumu u Dubravi Pušćanskoj, mjestu u Općini Pušća, koja se reklamira kao “mjesto za ugodan obiteljski život”. Kroz šumu, uz pjev ptica, došli smo do jezera koje ondje uopće ne bi trebalo biti. Nastalo je jer je tvrtka Šeničnjak promet napravila brdo od otpada i zaustavila potok. Uskoro je kroz šumu odzvanjala buka kamiona težih od 22 tone koji istresaju pijesak, željezo, asfalt i azbest. Sve to samo sto metara od prve obiteljske kuće, u kojoj žive ljudi koji su došli zbog mirnog obiteljskog života. Iste zvukove i prizore gledali smo i u srijedu ujutro, prije nego što su se kamioni razbježali jer su i Daniel i Ivan Šeničnjak uhićeni. Sve se to nastavilo i u četvrtak, dok su njih dvojica sjedili na ispitivanju u Državnom odvjetništvu. Stanovnici su pozvali policiju, policija je izašla na teren, a nakon što su otišli, kamioni su nastavljali odlaganje još otpada na nešto što je mjesto zločina.

