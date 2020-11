Bračani velika srca: Svoje ulje poklonit će ljudima koji se u bolnicama bore protiv COVID-a

U vrijeme kaosa želimo uljepšati božićne blagdane liječnicima, medicinskim sestrama i svima koji se brinu o bolesnicima. A čim drugim da im uljepšamo blagadne nego svojim uljem, kažu brački maslinari

<p>Brački maslinari odlučili su uljepšati božićne blagdane medicinskom osoblju hrvatskih bolnica i to darujući im, u ovim teškim vremenima, ono najvrjednije što imaju - vlastito maslinovo ulje.</p><p>Ideja je, kako doznajemo, krenula iz Sutivana, a prihvatile su je sve bračke općine i Turističke zajednice. </p><p>Prikupljanje ulja trajat će do 5. prosinca, nakon čega će se odlučiti kome će se sve i kako dostaviti ulje iz bračkih maslinika.<br/> Kako smo naveli, ideja je krenula iz Sutivana, i to od<strong> Ive Ljubetića – Šteke</strong>, jednog od bračkih maslinara, a kako nam je sam rekao, odmah je prihvaćena na cijelom otoku.</p><p>- Ideja je bila u ovo vrijeme kaosa uljepšati božićne blagdane tim liječnicima, medicinskim sestrama i ostalom osoblju koje brine o bolesnicima. Znam i osobno da su ti ljudi zbog obima posla i sami još od prije ljeta podosta odvojeni od svojih obitelji, pa mi je palo na pamet da im barem malo pomognemo, a sa čim drugim nego onim najboljim što imamo, našim uljem. Uz to je na Braču bila dobra, rodna godina za masline, i eto, nadam se da će im ovaj naš poklon barem malo uljepšati i olakšati blagdane, rekao nam je<strong> Ivo Ljubetić </strong>– Šteka.</p><p>Ulje se skuplja u prostorijama svih Turističkih zajednica na otoku, a doznali smo da su već prvog dana ljudi počeli donirati ulje.</p><p>- Istina je, ljudi dolaze i donose svoje ulje i nadamo se da će ga biti što više i da će doći do što više zdravstvenih djelatnika.Neka naše ulje donese radost i uljepša blagdane svima koji se brinu za naše zdravlje te svima koji će na žalost i ove blagdane provesti odvojeni od svojih najbližih - rekli su nam u Turističkoj zajednici Bol.</p>