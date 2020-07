Branitelj iz Karlovca i dječak iz Sirije nerazdvojni: 'Rekli su mi da sam prigrlio malog ISIL-ovca'

<p>Dječak iz Sirije <strong>Mahmoud Fahel</strong> (11) i stariji branitelj <strong>Branko</strong> <strong>Škrtić</strong> (62) posljednjih sedam mjeseci su nerazdvojni prijatelji, a sve je počelo otkako se dječak sa svojom obitelji doselio u ulaz do njegovog, piše <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3843614/prica-o-branku-i-mahmuodu-kako-su-branitelj-iz-karlovca-i-djecak-iz-sirije-postali-nerazdvojni-prijatelji/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>- Uvijek ću pamtiti dan kada je kombi Isusovačke službe dovezao njih ispred zgrade. Zaželio sam im dobrodošlicu jer je i dio moje obitelji bio u izbjeglištvu '91. - prisjetio se Branko njegovog dolaska.</p><p>Sada kaže da mu je on unuk, a Mahmoud ga smatra najboljim prijateljem. Dečki čak imaju i svoju rutinu: šetnja Karlovcem, nogomet i neizbježan sladoled.</p><p>Učenik petog razreda u Hrvatsku je sa svojim roditeljima trojicom braćom stigao prošlog ljeta. Iz Alepa u Tursku, iz Turske u prihvatilište u Kutini, a potom u Karlovac gdje je počelo ovo prijateljstvo Branka i Mahmouda, ali i njihovih obitelji iako Mamhuodovi roditelji ne govore hrvatski.</p><p>- Mahmuod svakim danom napreduje, komunikacija je odlična - kaže Škrtić, a Mahmoud kaže da nije težak hrvatski jezik: 'Ne, trebaš biti pametan i nije teško'.</p><p>On se već toliko uklopio da navija za Dinamo, a Branko je svom malom prijatelju već nabavio loptu, mobitel i bicikl. Kada su ga pitali čega se sjeća iz Sirije, on je samo odvratio: </p><p>- Imao sam samo četiri godine i samo znam bum bum. Pucalo se puno.</p><p>U posljednjih pet godina u Hrvatskoj je azil dobilo 720 izbjeglica, a u Karlovcu je trenutno desetak sirijskih obitelji.</p><p>Kada je dolazak ove sirijske obitelji najavljen, Brankovi susjedi pripremali su peticiju protiv njihovog doseljenja. Nakon što se pročulo za njihovo prijateljstvo bilo je i komentara da je prigrlio malog Isilovca.</p><p>- Mi veterani rata sada moramo biti veterani mira - poručio je Branko koji je imao dvije kćeri, od kojih je jedna poginula u prometnoj nesreći. Sada mu društvo prave dvije unuke i novi član obitelj - unuk Mahmoud.<br/> </p>