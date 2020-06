Branitelj pomaže siromašnima: 'Prodat ću svoj motocikl da 35 djece iz Vukovara ode na more'

Predrag Mišić Peđa godinama pomaže djeci iz cijele Hrvatske. Za cijeli razred u Kninu kupio je tablet računala, a sada želi prodati motocikl kako bi malim Vukovarcima osigurao ljetovanje...

<p>Dječački san mi je bio voziti motore. Imao sam ih puno, malih, ali meni najvećih. Kada sam vidio ovoga, Keewaya od 125 konja, nisam puno razmišljao. Odmah sam ga kupio. Žao mi je i teško sada odvojiti se od njega jer je on bio moj san, ali za djecu Vukovara nema cijene. Nije bitan motocikl. Bitno je da ono što imaju moja Dunja i moj Mata imaju sva druga djeca. Moj dječji san se ispunio, a sada želim ispuniti snove drugoj djeci. Ovo na slici je moj motor, a želim da bude nečije more. Ne želim i ne mogu živjeti u državi koja ima najljepše more a da ga mnogi nemaju priliku vidjeti. Motor je 2008. godina, 125 kubika, početna cijena 5500 kuna. Kad netko ponudi cijenu za platiti vlak i džeparac za 30-toro djece koja će ići na more, motor je njegov. Aukcija je otvorena, napisao je na svom Facebook profilu dirljivu poruku Vukovarac i branitelj <strong>Predrag Mišić Peđa.</strong></p><p><b>Mišić je</b> branitelj svog grada, u kojemu je on zapravo manjina, obzirom da je po nacionalnosti Srbin. No, na početku rata odabrao je Hrvatsku kao svoju domovinu u kojoj se i rodio, pridružio se hrvatskim braniteljima, doveo u situaciju da puca na rođenog brata koji je otišao u Srbiju, a sada se već godinama bori za dostojan život svojih malih sumještana. I ne samo sumještana, nego sve djece u potrebi diljem Hrvatske. Tako je protekle godine djeci jednog razreda kninske osnovne škole kupio tablete za učenje, a svake godine mjesecima prikuplja donacije za pakete uoči Božića i Uskrsa. U svemu mu pomažu njegovi prijatelji iz Društva prijatelja Hajduka s mora i širok krug ljudi iz zemlje iz inozemstva koje je ovaj Vukovarac okupio oko sebe kako bi širio dobrotu.</p><p>- Kupio sam ovaj Keeway od 120 konja početkom godine. Dugo sam ga želio iako nisam istinski bajker. Samo se volim povremeno provozati. Kada su me moji iz Društva prijatelja Hajduka iz Omiša pitali hoćemo li i ove godine voditi djecu iz Vukovara na more, shvatio sam da nećemo stići namaknuti dovoljno novca za to pa sam objavio aukciju - priča Mišić, kojem je potom stiglo stotine poruka ljudi iz svih krajeva koji mu nude novac, ali žele da zadrži motor.</p><p>DPH Omiš je i ove godine, kao i prijašnjih, osigurao besplatan smještaj za određeni broj malih Vukovaraca i njihove roditelje. Mišić je sastavio popis i na listi se našlo desetak obitelji, sa 35-toro djece. Više nego ikada do sada. Ima tu djece sa posebnim potrebama, obitelji sa puno djece, u nekima čak roditelji i rade ali jedva sklapaju kraj s krajem i oni socijalno ugroženi. Svi će ići početkom sedmog mjeseca u privatne apartmane u mjesto Stanići kod Omiša, na sedam dana.</p><p>- U principu DPH organizira besplatni smještaj negdje na makarskoj rivijeri, a ja rješavam popratne troškove za hranu, prijevoz i džeparac za svu djecu. Prije dvije godine baš sve je bilo besplatno, a sada nemamo tu mogućnost nego moramo neki dio platiti. Za sada je riješen smještaj i skoro 80 posto ostalih troškova. Idu prijevozom koji sam im organizirao; vlakom do Zagreba pa opet dalje vlakom do Splita i tamo će ih dočekati prijevoz koji je organizirao DPH Omiš. Planiram tamo organizirati i Dane Vukovara u Omišu. Peći girice, organizirati sadržaj, program, malo se podružiti sa lokalnima. Kada sam oglasio na svom profilu da prodajem motor za tu akciju svi su mi rekli da to ne radim, da si ostavim motor a novci će se skupit. Meni je motor drag, ali bilo bi mi draže vidjeti 35 djece iz Vukovara na moru. Napisao sam da motor ide onome tko najviše ponudi za njega. Javio mi se naš čovjek, pomorac, i ponudio 7.500 kuna za motor, ali pod uvjetom da ostane u mom vlasništvu, za neku drugu akciju, jer ga on ne treba. Nisam htio pristati na to ali on inzistira - dodaje Mišić i kaže kako za sve treba namaknuti oko 35 tisuća kuna.</p><p>- Imam svoj krug ljudi koji se uvijek odaziva ovakvim akcijama i neizmjerno sam im zahvalan na svakoj uplaćenoj kuni. Oni znaju da sve ide u prave ruke i usmjereno je prema Vukovarcima u potrebi. Čekam odgovor Hrvatskih željeznica da vidim koliki popust će nam oni dati iako sam ja tražio posve besplatan prijevoz. Braniteljska udruga iz Osijeka koju vodi <strong>Vladimir Flačer</strong>, a koja proizvodi suhomesnatu robu, pripremit će pakete hrane za tih desetak obitelji za sedam dana ljetovanja. To je hrana koju će koristiti za doručak, jer će ručak i večeru također imati besplatnu tamo - kaže Mišić koji je i proteklih godina slao obitelji na more, ali ih je bilo daleko manje. Ove godine ih je najviše.</p><p>Predrag Mišić je i proteklog Uskrsa podijelio 35 paketa hrane za socijalno ugrožene obitelji. Isto u akciji koju je pokrenuo DPH ali i drugi donatori. Svaki je vrijedio oko 400 kuna i sadržavao je gotovo mjesečnu zalihu hrane i potrepština.</p>