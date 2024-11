Branka Lozo o protivnicima u kampanji: Primorac opasan, a Zoran Milanović je skandalozan

Mogla bih ugodno živjeti od plodova svoga rada, ostvarila sam se privatno i profesionalno. Nisam zadovoljna kako Hrvatska izgleda iznutra, ali ni onim kakav je njezin ugled na međunarodnom planu. Želim vidjeti bolju Hrvatsku za sadašnje i buduće generacije, kazala je za HRT Branka Lozo, kandidatkinja za predsjednicu iz stranke 'Dom i Nacionalno okupljanje' (DOMiNO). Rekla je da je DOMiNO nastalo od domoljubne i intelektualne elite koja se odvojila od Domovinskog pokreta nakon što su DP zauzeli snishodljivi i nekompetentni ljudi i koji su se dali uvući u sve manipulacije HDZ-a.

Kaže i da nisu mogli znati da će neki članovi DP-a izigrati svoje stavove sve do početka pregovora o sastavljanju Vlade i tad su se stopili se s HDZ-om i prihvatili sve protiv čega su se borili i dobili preko 200 tisuća glasova na izborima.

- Teme kojima se ja predstavljam kao kandidatkinja za predsjednicu baziraju se na ponovnoj uspostavi ugleda Hrvatske u domovini i svijetu. To su izgradnja suvereniteta, jačanje vojske, duži vojni rok od barem 4 mjeseca i jačanje profesionalne vojske. Mislim da proračun može izdržati veća izdvajanja za vojsku. Daleko bih se više brinula za Hrvate u dijaspori i kroz diplomaciju bih jačala veze s drugim državama, kazala je te poručila da bi se kao predsjednica bavila i temama kojih u javnosti nedostaje - demografijom, gospodarstvom i borbom protiv rodne ideologije.

- Dragan Primorac je jako opasan kandidat. On se prije koji dan usudio pozvati hrvatske generale da otkažu poslušnost vrhovnom zapovjedniku. Pa makar taj vrhovni zapovjednik bio i Zoran Milanović. To je situacija bez presedana. Njemu su danas odgovorili i generali iz Generalskog zbora i to je jedan veliki skandal na koji premijer Plenković cinički šuti - naglasila je Lozo.

Kaže da Primorac mora dosta opravdati pred hrvatskim biračima - "od naklonjenosti prema bivšim predsjednicima, prema ljudima koji skloni idejama koje vuku prema bivšoj državi".

Misli i kako je skandalozna Milanovićeva zabrana Kundidu da dođe na saborski Odbor i izlaganje visokog časnika NATO-a. Kaže da je general Kundid u teškoj i nezavidnoj situaciji.

- U Zakonu o obrani eksplicitno stoji da se u gotovo svim situacijama predsjednik države u vojnim pitanjima mora usuglasiti sa predsjednikom Vlade, osim u slučajevima rata, kad direktno zapovijeda vojnom vrhu. U slučaju misije NSATU predsjednik je dužan konzultirati se i donositi zajedničke odluke s premijerom. Upravo ovo je pokazatelj njihovog prkosa i neodgovornog ponašanja, kazala je Lozo.

Ona bi podržala misiju NSATU i poslala naše časnike u Njemačku, ali bi se protivila odlasku hrvatskih vojnika na ratište u Ukrajinu. Podržava ulaganje u modernizaciju HV-a i kupnju tenkova Leopard unatoč cijeni od 25 milijuna eura po komadu.

Misli i da se Milanovićeva prednost može ugroziti i da bi se u drugom krugu mogla naći "dva potpuno druga kandidata". Smatra i kako je jako važno gdje je tko bio 1991. godine.