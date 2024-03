Branka Mafalani priznala je da je sinu u zatvor slala DVD-ove s pornićima i hit filmovima...

Kriva sam. Branit ću se šutnjom i neću odgovarati na pitanja sudskog vijeća, branitelja i tužiteljice iz Uskoka, rekla je Branka Mafalani na Županijskom sudu u Zagrebu.

"Bez obzira na to što je moja branjenica priznala to nije dovoljno sudu da je proglasi krivom. Pojednostavljeno rečeno optužena je da je Končevskom i Šepaku pomogla da prekrše kućni red. No ako Kućni red Kaznionice u Lepoglavi nije valjan, a ja smatram da nije, onda niti Armend Musliu i Amir Mafalani nisu počinili kaznena djela kako ih se tereti pa ni moja branjenica ne može biti proglašena krivom da im je u tome pomagala - kazao je odvjetnik Branke Mafalani Andrej Ilić. On smatra kako kućni red koji je u vrijeme počinjenja djela 2021. bi na snazi nije imao suglasnost odgovorne osobe jer ga je potpisao pomoćnik ministra pravosuđa, a ne ravnatelj Uprave za zatvorski sustav.

Nakon toga suđenje je prekinuto jer se nakon niza priznanja suoptuženika prvooptuženi Teodor-Robert Šepak našao u težoj poziciji pa će, kako je rekao njegov odvjetnik, s Uskokom pokušati postići sporazum o priznanju kazne.

Podsjećamo, prošli tjedan krivnju su priznali Armend Musliu i Amir Mafalani. Musliu služi kaznu od 30 godina zatvora zbog otmice i ubojstva 22-godišnjeg Jure Bajde, sina direktora slovenskog Petrola, Mafalani je u zatvoru zbog pomaganja u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića.

Profesor filozofije i povijesti Šepak, zaposlen kao viši strukovni savjetnik u Odjelu za tretman lepoglavske Kaznionice, tereti se da je pošiljke sa zabranjenim DVD-ima na kojima su bili snimljeni filmovi, koncerti i pornići, a koje mu je slala Branka Mafalani, dostavljao Mafalaniju i Musliu. Ostalo troje terete se kao poticatelji. Za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.