Branko Bačić i Rajko Ostojić se žestoko posvađali na televiziji

HDZ-ov Branko Bačić i SDP-ov Rajko Ostojić razmijenili su niz teških optužbi u sučeljavanju na N1 Televiziji...

<p>HDZ-ov Branko Bačić i SDP-ov Rajko Ostojić razmijenili su niz teških optužbi u sučeljavanju u rubrici Dvoboj na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a515627/Unatoc-zestokoj-svadji-Bacic-i-Ostojic-se-slozili-Trebamo-novi-zakon-o-ZDS.html" target="_blank">N1 televiziji</a></p><p>Prvo pitanje bilo je oko zastupljenosti žena na izbornim listama.</p><p><strong>Rajko Ostojić</strong> rekao je da još ne znaju koliko će žena biti biti prve na listama, ali zna da će imati zip sustav na listama (muško-žensko) i da će biti jedina stranka s odnosom 50:50 žena i muškaraca na listama, a isti princip uvode i u funkcioniranje stranačkih tijela.</p><p><strong>Branko Bačić</strong> pohvalio se <strong>Zdravkom Bušić</strong> kao nositeljicom liste u 11. izbornoj jedinici i vodit će računa o zastupljenosti žena na listama. Nastavlja da je HDZ do sada imao žene na najodgovornijim dužnostima u državi pa nabrojao <strong>Katicu Ivanišević</strong>, <strong>Jadranku Kosor</strong>, <strong>Mariju Pejčinović Burić</strong>, <strong>Kolindu Grabar Kitarović</strong>, <strong>Ivanu Maletić, Dubravku Šuicu</strong>...</p><p>Ubrzo je rasprava krenula u smjeru međusobnih optužbi.</p><p>Ostojić je rekao Bačiću da HDZ može na liste staviti bivšu ministricu <strong>Gabrijelu Žalac</strong> i uhićenu <strong>Josipu Rimac</strong> na što mu je Bačić odgovorio da SDP planira staviti <strong>Željka Saboa</strong>, bivšeg vukovarskog gradonačelnika koji je osuđen za pokušaj podmićivanja.</p><p>Ostojić je na to uzvratio da može HDZ onda staviti <strong>Lovru Kuščevića</strong>, ali nije htio reći hoće li Sabo biti na listi.</p><p>Bačić je nastavio da su i Ostojić i <strong>Željko Jovanović</strong> smijenjeni u svojim karijerama. </p><p>"Sad da sam zločest pokazao bih (pokazao novinski naslov) da blagajnica HDZ-a <strong>Branka Pavošević</strong> kaže da su dokaze uništavali po nalogu Bačića, ali nisam zločest pa neću to reći.</p><p>Otvoren sam, a što se tiče moje smjene, možda nas se čuvalo za drugo poluvrijeme, čuvali su mene i <strong>Holy</strong> za drugo poluvrijeme i novu Vladu", odgovorio je Ostojić. </p><p>Bačić odgovora da je ponosan na sve što je radio kao glavni tajnik HDZ-.a jer je sve radio po zakonu.</p><p>"Kada govorimo o prošlosti i čuvanju za prvo ili drugo poluvrijeme, mislim da vam je vaš predsjednik stranke nanio političku štetu kada vas je stavio kao protukandidata <strong>Milanu Bandiću</strong> pa ste izgubili", rekao je Bačić Ostojiću.</p><p>Na pitanje urednice <strong>Nataše Božić Šarić</strong> oko svijesti dužnosnika da su mito i korupcija nedozvoljeni i ima li te svijesti nakon Fimi medije kaže da je on sve napravio po zakonu. </p><p>"Nikakve novce nisam nosio, dao sam izjavu na okolnost da su određena sredstva bila zatečena u HDZ-u i očitovao sam se kao glavni tajnik i to je bilo sukladno zakonu.</p><p>Puno smo puta u HDZ-u rekli da je netko lopov zato što je lopov, a ne zato što je član neke stranke. Nije netko lopov zato što je iz SDP-a nego zato što je lopov", rekao je Bačić i odbacio povezivanje HDZ-a s korupcijom.</p>