Branko Bačić je na Baniji ispisao optužnicu protiv svoje stranke, Vlade i čitave HDZ-ove države

"Pozivam sve na nužnu dozu ozbiljnosti u ovom poslu jer je skoro tri godine od zagrebačkog i dvije od petrinjskog i obveza je države da riješi što je nužno za rješavanje".

Nije to izjavio neki stradalnik od potresa. Niti je to bio vapaj ljudi iz kontejnera. Niti onih kojima se kuća ruši nad glavom. Nije to izjavio ni neki predstavnik oporbe. Ni stručnjak, ni analitičar, ni kritičar.

Izjavio je to Branko Bačić, novi ministar graditeljstva, prilikom jutrošnjeg obilaska Banije i sudjelovanja na sjednici Stožera za obnovu.

Poziva na ozbiljnost - nakon tri godine

Ministar u HDZ-ovoj vladi poziva sve na ozbiljnost, nakon što je tri godine HDZ-ova vlada očito neozbiljno shvatila saniranje posljedica od potresa. Pozvao je na ozbiljnost na sjednici Stožera za obnovu kojeg već tri godine vodi njegov nedodirljivi kolega Tomo Medved. I pozvao je državu, koju i sam predstavlja i vodi, da riješi sve što je nužno za rješavanje.

To je previše nakaradno čak i za HDZ.

Ministar obnove, osoba od "najvećeg povjerenja" premijera Andreja Plenkovića, ministar koji dolazi kao spasitelj na Baniju, kritizira sve aktere obnove koja je već tri godine pod apsolutnom kontrolom Vlade u kojoj Bačića sada sjedi.

Umjesto ostavke, kritike

Umjesto da Vlada zbog "nestvarno spore obnove" podnese ostavku i prizna odgovornost za ovu puzajuću katastrofu, ministar u Vladi kritizira tu istu Vladu, državu, aktere u obnovi zbog toga što se tri godine nije učinilo dovoljno.

"Moja je obveza i kolega ministara i ostalih čelnika tijela da taj proces ubrzamo", poručio je jutros Bačić. Zašto bi odjednom trebalo to ubrzati?Bačić daje odgovor: zato što je Hrvatska iz Fonda solidarnosti EU dobila 1,3 milijarde eura za obnovu javnih zgrada i komunalne infrastrukture i ta sredstva, kaže Bačić. "obavezni smo utrošiti do 30. lipnja".

Nema, dakle, žurbe zbog same obnove, zbog građana i žrtava potresa. Žurba je zbog rokova za trošenje pomoći EU. Pomoći koje ima, ali se ne zna upotrijebiti.

To je optužnica protiv HDZ-a koja se sama piše.

Ili ju ispisuje Branko Bačić.

Nova agonija

"Svjestan sam da nije lako nakon dvije godine doći pred građane i ponovno nešto obećavati", kazao je Bačić. Koji je ipak došao i ipak nešto obećavao.

Ovaj Bačićev posjet Baniji, prvi puta puta u ulozi ministra graditeljstva, trebalo bi izgledati kao novi početak, premda zvuči tek kao produljenje agonije.

Svakog novog ministra u početku obuzme entuzijazam, novoprobuđeni polet da se dokaže pred premijerom i pokaže pred građanima, da upravo on bude taj koji će raspetljati Gordijske čvorove birokracije, administracije, nebrige i nekompetencije.

Tako je nastupao i Ivan Paladina. Pa i njegov nesretni prethodnik Darko Horvat.

Vlada spašava samu sebe

I taj borbeni, spasiteljski odnos prema Baniji i žrtvama potresa umnogome podsjeća na odnos Vlade prema žrtvama najnovijih poskupljenja. Sada će Vlada riješiti ono što je zakuhala. Sada će spasiti one na koje nije mislila. Sad će se obračunati s onima koje je proglasila glavnim krivcima. Kako bi spasila samu sebe.

HDZ-ova vlada emanira kaos i on je vidljiv u inflaciji i uvođenju eura, kao što je obnova od potresa postala majka svih kaosa. HDZ-ova država u malom. Savršena oluja u kojoj se sudaraju sve bolesti i nedostaci HDZ-ove vladavine.

I sad Branko Bačić to sve riješiti. Svima će nategnuti uši. Jer je imenovan direktno od premijera - kao da njegov prethodnik to nije bio. I ovoga puta nastupa s bedžom HDZ-a - što njegov prethodnik nije imao.

Sad će HDZ riješiti ono je HDZ zakuhao ili propustio riješiti.

Kamo sreće da Bačić ubrizga potrebnu dozu ozbiljnosti ravno u srce zakočenog i blokiranog sustava, pa da se riješe životi žrtava potresa i ljudi u kontejnerima, a naročito da se potroši novac iz Europske unije.

I da se, po mogućnosti, to obavi taman prije izbora.

