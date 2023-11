Branko Bačić: 'Sve što se radi, radi se u interesu slavonskog seljaka. Nastavljamo tako'

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak kako se na područjima zahvaćenim afričkom svinjskom kugom, pri ovakvom stanju zaraze, do kraja godine očekuje uspostava tržišta svježeg mesa i održavanje svinjokolja.

"Sve što se radi, radi se u interesu slavonskog seljaka, svinjogojaca ali i u interesu svih poljoprivrednika. Mi ćemo tim mjerama nastaviti", rekao je Bačić novinarima nakon sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a.

Također, istaknuo je kako se na sadašnjim područjima koja su pod mjerama ograničenja, pri ovakvom stanju zaraze, očekuje da do kraja godine bude sve pod kontrolom te se uspostavi tržište svježeg mesa.

Naveo je i da, ukoliko se do sastanka Europske komisije (EK) budu poštivale mjere koje je predložila veterinarska struka zajedno s Ministarstvom poljoprivrede može se očekivati da bi, nakon sastanka EK, moglo do polovice prosinca doći do relaksacije trenutnih mjera protiv afričke svinjske kuge.

Pozvao je sve da se primire i da razumiju što radi Vlada i resorno ministarstvo te da poštuju mjere koje su na snazi. Poručio je i kako su ministrica poljoprivrede Marija Vučković i Vlada otvoreni za razgovore koji mogu rezultirati unaprjeđenjem mjera koje će smanjiti širenje zaraze. Pri tome su osigurana i sredstva za sve kojima su svinje eutanazirane. Bačić je, upitan što će biti s kolinjem, pojasnio da bi trženje svježim mesom podrazumijevalo i održavanje tradicionalne svinjokolje.

Bačić je istaknuo i kako mjere Vlade koje se provode u borbi protiv afričke svinjske kuge podržavaju županijski savezi svinjogojaca. Izrazio je uvjerenje da su svinjogojci u županijama u kojima se pojavila ta bolest u najvećem dijelu zadovoljni što radi Vlada rekavši i kako u Vladi i HDZ-u razumiju i nezadovoljstvo dijela poljoprivrednika.

Istaknuo je kako je velik dio prosvjeda svinjogojaca ispolitiziran te iza njih stoji dio oporbenih političkih stranaka. "Dio tih prosvjednika je izmanipuliran, politički instrumentaliziran, a često puta izjave koje su date su neprimjerene", kazao je.

Bačić je negativno odgovorio na upit rade li prosvjedi političku štetu HDZ-u u slavonskim županijama. "Po meni ne, jer oni ljudi koji žive od svinjogojstva najbolje znaju da im je vlada osigurala kompenzaciju za eutanazirane svinje i vodi računa o njihovim interesima", kazao je.

Policija će postupati u skladu sa zakonom

Na pitanje hoće li policija koristiti silu da spriječi prosvjednike u blokiranju ulica i željeznica, odgovorio je da će policija u tim slučajevima postupati u skladu sa zakonom. Pojasnio je i kako stožer koji najavljuje takve prosvjede mora ispuniti sve zakonske obaveze poput činjenice da mora biti najavljen sukladno Zakonu o javnom okupljanju.

Zamoljen za komentar činjenice da je danas Državni inspektorat poslao treću kaznu predsjedniku Uprave HEP-a Frani Barbariću zbog bespravne gradnje, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Bačić istaknuo je kako se ne može tolerirati bespravna gradnja i mora se srušiti bez obzira tko ju je gradio i koju dužnost obnašao. Poručio je svima, pa i Barbariću, da postupa sukladno odlukama Državnog inspektorata te plati kazne.

Upitan očekuje li pomak u istrazi prometne nesreće u kojoj je sudjelovao bivši ministar obrane Mario Banožić, Bačić je izrazio uvjerenje da će policija i DORH i u tom slučaju postupiti kako bi postupala prema svakom građaninu te da činjenica da je u nesreći sudjelovao Banožić ni na kakav način neće utjecati na postupanje tijela istrage.

Izvijestio je da je Vlada na državni proračun prihvatila pet amandmana vladajuće većine i šest oporbenih- Romane Nikolić, kluba IDS-a, Stephena Nikole Bartulice, Boške Ban Vlahek, Marine Opačak Bilić i Ružice Vukovac.