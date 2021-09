Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić komentirao je aferu sa uhljebljivanjem u Kutini i kupovanjem vijećnika u gradskom vijeću.

SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić za N1 je rekao da je političko zapošljavanje u HDZ-u široko raširena pojava, osvrćući se tako na istu aferu. Babić je za N1 rekao da treba osuditi bilo kakvo nezakonito postupanje i kršenje zakona o radu.

- Tu uopće nema dileme da takve postupke treba procesuirati i kazniti, neovisno iz koje stranke dolaze. U slučaju Kutine treba ispitati koliko su opravdane optužbe direktorice Eko Moslavine i je li doista na nju bilo pritisaka oko nepotrebno zapošljavanja odnosno uhljebljivanja - rekao je Bačić.

Komentirao je i izjavu Hajdaša Dončića o političkom zapošljavanju u HDZ-u.

'Osuđujem politička zapošljavanja'

- Kad bih nastupio tako što nastupa Hajdaš Dončić, odgovorio bih mu da to nije zbog toga što oni ne bi htjeli, nego ih je jednostavno premalo, postali su minorna stranka pa je to stvarno na razini ekscesa. Takav način govora i postupanja koji je na račun HDZ-a iznio Hajdaš Dončić je neprimjeren - rekao je.

Ponovio je još jednom da osuđuje politička zapošljavanja.

- Držim se načela da treba postupati po zakonu. Ali kad već idemo prebrojavati krvna zrnca, znam da je bilo niz epiloga oko uhljebljivanja i u SDP-u. Sve treba procesuirati, bez obzira na stranku. Oni koji se takvim nečasnim radnjama bave, trebaju odgovarati - istaknuo je.

Na pitanje hoće li vodstvo stranke razgovarati s kutinskim gradonačelnikom, Bačić odgovara:

- Prije svega, on to mora objasniti i dokazati je li to što je direktorica Eko Moslavine rekla točno. Mi to osuđujemo. Županijska organizacija to mora preispitati i utvrditi i izvijestiti nas o čemu se radi. Ovdje se radi o gradonačelniku koji nije predsjednik organizacije. Nisam sklon ovako osuditi dok se ne utvrdi kako je do toga došlo - zaključio je.