Kutinski gradonačelnik Zlatko Babić najavio je kako će u 9 sati na konferenciji govoriti o aferi koja već danima potresa Kutinu, ali i cijelu zemlju, a radi se o otkrićima 24sata oko kupovine vijećnika i političkog uhljebljivanja u Kutini.

Sve se počelo raspetljavati nakon što je u javnost izašla direktorica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila, koja je priznala da je morala zapošljavati pod prisilnom gradonačelnika i to članove HSLS-a i HDZ-a.

Nakon otkrića, šef HSLS-a je raspustio ogranke HSLS-a. Iz HDZ-a su reagirali osudom svakog oblika korupcije, navodeći, da ne prejudiciraju ničiju odgovornost. Uz to, pozvali su i sva nadležna tijela da se utvrde činjenice i poduzmu mjere.

PRATITE KONFERENCIJU UŽIVO

- Za početak ću reći nekoliko riječi o tvrtki Eko Moslavina koja je u vlasništvu tri jedinice lokalne uprave. I skupština tvrtke Eko Moslavina ima tri člana, dva gradonačelnika, načelnik i predstavnik privatne tvrtke Ventus - rekao je Babić koji je dodao da se susreo s velikim problemima 2017. godine kad je preuzeo dužnost.

- Morali smo obustaviti prihvat otpada jer je deponij komunalnog otpada bio zauzet. Kao dobri gospodarstvenici, morali smo povući taj potez da prekinemo prihvat otpada - rekao je i dodao da je sljedeći problem bio višak zaposlenih. Kaže da je zaposleno 23 ljudi u toj kompaniji, dok je vlast imao SDP.

- Adrijana Cvrtila bila je član HDZ-a Kutina i član predsjedništva do 2013. godine kad je HDZ izgubio izbore u Kutini. Ona je tada svoju priliku našla u HNS-u - rekao je i nastavio da je postala šefica Eko Moslavine, a potom je kasnije i smijenjena.

- Kasnije je to rezultiralo nizom sudskih sporova, između nje i Slavka Sokola, među kojima je i mobbing - rekao je i nastavio da je Cvrtila nakon otkaza pokušala osnovati i stranku Orah ovdje te se, kaže, učlanila u HSLS.

- Munjevitom brzinom unutar te stranke postala je član izvršnog odbora pa predsjedništva na kutinskoj razini. Kad smo mi došli na vlast, naša lista i ja kao gradonačelnik sam pobijedio 2017. godine, Slavko Sokol, koji je imao uvjete za mirovinu, želio je otići iz tvrtke i ukazala se nužnost da imenujemo novog direktora. HSLS je meni predložio Adrijanu Cvrtilu koja je bila u vrhu stranke i koja je, što nisam tada znao, i sestrična Davora Kljakića. Međutim, taj prijedlog meni, kao gradonačelniku, činio se dobar iz razloga što je radila u Eko Moslavini i bila kratko vrijeme direktorica i imala određeno iskustvo i mislili smo da je to dobro rješenje za Eko Moslavinu i za nas i da ćemo dobiti kvalitetnog menadžera - kaže. Nastavio je da mu se činilo da ima određeni osvetnički nagon prema onima koje je zaposlio Sokol i prema članovima SDP-a.

- Bila je u sudskom postupku sa Sokolom i vidjelo se da ju je to opterećivalo. Dio djelatnika je njenim dolaskom otišao na bolovanje, neki su dali otkaz. Radnici, stranka SDP, sindikati, tražili su da nešto poduzmem u vezi lošeg odnosa prema radnicima u tvrtki. Najviše je pritužbi bilo na stalne prijetnje, otkaze, slanja na čekanje. Ovdje sada je izašlo nekoliko primjera, a takvih primjera je bilo više. Krenut ću od slučaja djelatnika Darka Kouseka, koji je magistar ekonomije.

Nekoliko puta mi se žalio da ona umanjuje koeficijent, koji je dolaskom bio 2,4, a zaposlen je početkom 2017. godine, dok je vlast obnašao SDP i dio je zaposlenika iz perioda 2013. - 2017. Cvrtila mu je umanjila koeficijent na 2,1, a čak je bio i 1,4. Ona ga je umanjila na razinu ispod njegove stručne spreme, već i nekvalificiranih radnika. Ja, na žalost nisam nikada nikog snimao. Iz razgovora s Adrijanom, gdje sam izričito rekao da sam protiv takvih načina ponašanja, smatrao sam da nije dobro, jer to daje isključivo osvetnički karakter prema vladajućoj strukturi u vrijeme SDP-a. Takvo ponašanje nisam dozvolio u gradskoj upravi, niti u jednoj od ustanova, škola i trgovačkih društava. Stalno sam govorio svim članovima HDZ-a, odgovornim osobama, da moraju biti orijentirani samo prema naprijed, i da kvalitetno rade gdje su rukovoditelji, ali da se nikako ne bave osvetničkim radnjama - kaže.

- Bilo je nekoliko pokušaja da se njemu vrati koeficijent, ne samo za njega, bilo je i drugih, da se vrate na barem minimalnu za stručnu spremu. Samo za to sam se zalagao, za bilo kojeg djelatnika, službu ili ustanovu. Zalagao sam se za pravednost - kaže Babić.

- Rijetko sam dobivao pravu informaciju kad ide promjena sistematizacije - rekao je. Dodao je i da su neki, odani njoj, imali visoke koeficijente, preko 3 ili 3,4, što je više od onih s fakultetima.

- Nije proračun podržao samo Zlatko Kousek, već i ostali vijećnici, a za proračun je glasalo 17 vijećnika, a ne 12 koliko je bilo minimum. Nisam imao potrebu kupovati glasove u vijeću koeficiijentima.

- Spominju se i tri djelatnice koje su bile zaposlene u sortirnici i o prisili da se zadrže raditi. Jedna djelatnica bila je zaposlena na određene, a dvije su imale ugovor na neodređene. One su zaposlene također u vrijeme Sokola. Jedna je bila i na listi za prošli saziv. Dvije su došle kod mene, uzrujane. Meni su bile sporne te dvije koje su imale ugovor na neodređene, došle su u plaču, i tvrdile su da su na haubi automobila prijevarom potpisale novi ugovor o radu i da su raspoređene na novo radno mjesto jer se sortirnica ukida - rekao je i tvrdi da nisu vidjele da im je podvaljen ugovor na tri mjeseca.

- Tvrdio sam da ne smiju dobiti otkaz na neki nehuman način, već da treba sagledati situaciju. Ako treba, gradovi su spremni izvršiti proces dokapitalizacije - kaže. Nastavio im je da je dala otkaz tim radnicama.

- Hoću reći da su se tamo stalno radile takve stvari koje nisu zakonske, humane, smicalice i kojima se htjelo na loš i ružan način dati otkaz svima koji su zaposleni u vrijeme Andrije Rudića. Neki su dobili otkaz, neki vode sud, neki su završili na bolovanju i sami dali otkaz, a neki su završili na novim poslovima - rekao je.

Govoreći o Draženu Kindermanu, Babić je rekao da nikad nije bilo upitno da će biti dio koalicije.

- Stavili smo ga na našu listu u prolaznom mjestu. U cijelom radu znam ga samo po zalaganju za Repušnicu i bio je izuzetno predan. Nikad nisam u nekakvim razgovorima s njima rekao da će njegov sin, kad završi školu, raditi tamo ili tamo. To nije bio predmet naših razgovora. Nisam imao informaciju da razgovara s Cvrtilom, da ga namjerava zaposliti u Eko Moslavini. To je dogovarao s njom, ali Adrijani Cvrtili nisam nikad rekao da mora zaposliti Kindermanova sina ili nekog zato jer je nečiji sin ili član stranke. Nisam to nikad govorio - rekao je.

- Da bi ja naredio direktorici.. ona je zapošljavala ljude kako je htjela i koga je htjela. Nikako ja ne mogu natjerati nju da zaposli preko volje - kaže.

- Smatram da direktorica Cvrtila, vidjela je kakav je karakter Kinderman, zaposlila je namjerno njegovog sina, da bi dobila njegovu naklonost i da bi mogla sve nas ucjenjivati - rekao je.

- Ucjene neću dozvoliti, posebno ako su neistinite, dio podvala i rezultat ovakvog načina rada kao što jesu - rekao je.

- Odgovorno tvrdim, nisam utjecao da se u Eko Moslavini zaposli netko tko je član HDZ-a - kaže i dodaje da je provjerio imena zaposlenih i da neka stvarno ne zna.

- Vidio sam ime sina od nekog našeg člana, koji se zaposlio na kantama, nedugo je dao otkaz i otišao u Njemačku. Ako je to uhljeb HDZ-a, onda je to to, ali ni to nisam utjecao da se zaposli. Govorio je i o zapošljavanju Ljerke Grgić te rekao da mu je došla nakon tri mjeseca i da ne zna financije.

- Mogla je zaposliti bilo koga u tehničkom dijelu. Ljerki nije dala otkaz, prebacila je na drugo radno mjesto i zaposlila drugu ženu za financije i tako se vodi tvrtka - kaže.

- Cijelo vrijeme, dok je Cvrtila obavljala dužnost, bili su izuzetno loši međuljudski odnosi, bili su česti prigovori djelatnika da ne mogu surađivati i rješavati sve probleme koje trebaju riješiti. Članovi Skupštine također su često prigovarali, a cijelo vrijeme ona se bavila spletkarenjem prema svima. Kad sam došao, na stolu je bila velika knjiga, zakon o kaznenom postupku. Samo to, ništa drugo, bavila se samo zakonskim postupcima u tijeku i onima koje će izrežirati - tvrdi Babić.

- Vidljivo je da je namjerno iscenirala te postupke. Za izvješće o radu Eko Moslavine nije dobila niti jedan glas vijeća Kutine. Bilo je pet suzdržanih, svi ostali protiv. Nikad se ne sjećam, da je neka ustanova, škola ili društvo, nije dobila niti jedan glas za svoje izvješće. To je prvi puta. Što mislite, zašto je to? - rekao je Babić.

- Ovo što sam ja dobio pritužbe na njen rad, samovolju, postupke prema svima, prema srpskoj manjini, Romima...toliko su loši međuljudski odnosi, da je vodilo da će Popovača izaći iz te tvrtke i da će rezultirati povećanjem za građane Kutine - rekao je.

Babić je rekao i da su unutarstranački izbori u HSLS-u doprinijeli svemu i da se to preselilo na odnose unutar Eko Moslavine i na situaciju u Kutini. Kaže da je Cvrtila ušla u direktan sukob s Davorom Kljakićem, a da je tu bila ona koja je bila član predsjedništva stranke.

- Mi kao HDZ, nismo se htjeli petljati u unutarstranačke izbore HSLS-a i to ne bi bilo korektno, ali do nas je dolazilo puno informacija. U to vrijeme njihovih problema i spletkarenja, to se manifestiralo na još više ishitrenih odluka u Eko Moslavini, što je imalo posljedicu na neizdrživo stanje - kaže.

- Znala je jednom radniku u tjednu dati tri opomene, čisto tako, da stvori argument da mu da otkaz i da radi mobbing - tvrdi Babić.

- Zvao sam Darija Hrebaka i rekao sam mu da ova situacija nije dobra i da ima za posljedicu lošu političku situaciju i da taj rat nije potreban i primjeren za unutarstranačke izbore uređene normalne stranke. Obećao mi je da će poduzeti određene mjere i uključiti se - poručio je.