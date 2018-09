'Branko me tukao dan i noć, mislili su da neću preživjeti...'

Branka Bogunovića (53) u srijedu je uhitila policija u Češkoj prema tjeralici Hrvatske zbog zločina nad civilma ‘90-ih godina na području Benkovca.

Čuvši za uhićenje, Radoslav Bobanović (60) samo je uzdahnuo.

- Rekao sam: ‘Hvala Bogu’ - kazao je. Upravo je njega i Zorana Bobanovića pripadnik Martićeve milicije Branko Bogunović 21. rujna 1991. zarobio i zvjerski mučio. Radoslav Bobanović prije rata bio je inspektor i živio je u Rijeci.

- Zvali su me u Zadar da vodim pregovore s pobunjenim Srbima. Trajalo je to šest mjeseci - prisjetio se on. Pregovore je vodio s milicijom i pripadnicima Jugoslavenske narodne armije. U rujnu je bio napad na njegovu rodnu Polaču, okruženje, ljudi su izbjegli iz svojih kuća u Biograd i u Sveti Filip i Jakov...

- U isto vrijeme bio je napad u Zagrebu, a ja sam tamo bio na razgovorima. Bilo je - vrati se kući na teren i radi. I ja sam opet otišao tamo. Odmah su me ćopili, bez puno razmišljanja - prepričava Radoslav kojeg zovu Rade.

Odveli su ga u Benkovac, gdje ga je dočekao špalir naoružanih i bijesnih ljudi koji su ga odmah počeli tući. Bio je vezan žicom i lisicama. Tukli su ga dan-noć. Nisu mu dali ni da obavlja nuždu, tek su mu vodu davali na kapaljku.

- Imao sam lomove kralježaka i oštećenja bubrega, nakon kojih nitko nije mislio da ću preživjeti - objašnjava on.

Nakon sedam dana u Benkovcu uslijedilo je 40 dana u Kninu, nakon čega je otišao u razmjenu. Protiv Bogunovića i još 22 pripadnika Martićeve milicije 26. prosinca 2003. godine tužiteljstvo u Zadru podignulo je optužnicu koja ih tereti da su 21. rujna 1991. godine u mjestu Kakma kraj Polače sudjelovali u zarobljavanju i zlostavljanju Radoslava i Zorana Bobanovića.

U lipnju 2009. postupak je obustavljen protiv 14 optuženih, dok su pod optužbom, osim Bogunovića, ostali Nikola Tintor, Jovo Novaković, Slavko Veselinović, Neven Tepša, Gojko Žeželj, Dušan Tintor, Dmitar Prlić i Svemir Crnobrnja. Bogunović je u vrijeme Oluje pobjegao u Srbiju, a odatle u Kanadu. Uhićen je dok je putovao u posjet sinu koji studira u Češkoj.