Brat domara koji je ubio troje ljudi za 24sata: 'Ne znam što mu je bilo, bio je vjernik. Šok!'

Domar Mehemed Vukalić došao je u srijedu ujutro u školu s oružjem i ubio ravnatelja Gimnazije Nijaza Halilovića, tajnicu Nisvetu Kljunić i profesoricu engleskog jezika Gordanu Midžan. Nezapamćena je to tragedija u Sanskom Mostu, općini u Bosni i Hercegovini. 24sata stupila su u kontakt s njegovim bratom.

- Da. Točno je da je riječ o mom bratu. Ne znam ništa o tome. Doručkovao sam na balkonu i čuo sam isto što ste i vi čuli. Zgrožen sam. U zadnje vrijeme se nismo ni družili, ne znam što se s njim događalo. Ne znam što mu se događalo u školi, to pitajte njih ili nekoga tko je s njim radio. On je inače bio jedan od boljih, bio je vjernik, nikom nije učinio ništa nažao do sada, ne znam što bi rekao. Ne znam što mu se dogodilo, u velikom sam šoku. Znam da je bio uredan, a što se događalo ne znam - rekao je za 24sata brat domara koji je napravio trostruko ubojstvo.

Nakon toga je pokušao i sebi presuditi, no preživio je. Trenutno se nalazi u bolnici u Banjoj Luci, a posljednje informacije govore da je u svjesnom stanju.

Nijaz Halilović, direktor Gimnazije Sanski Most, bio je vijećnik u općinskom vijeću, ali i kandidat za novi mandat na predstojećim lokalnim izborima u Sanskom Mostu, a koji bi trebali biti održani u listopadu ove godine. Također, Halilović je bio i dugogodišnji službenik SDP-a u općini.

Među ubijenima je i profesorica engleskog Gordana Nidžan od koje se na društvenim mrežama opraštaju brojni učenici.

- Proveli smo očevidno radnje na mjestu zločina. Određeni pretresi se i dalje provode na određenim lokacijama. Riječ je o trostrukom ubojstvu i pokušaju samoubojstva. To se dogodilo u Gimnaziji u Sanskom mostu, radi se o strašnom zločinu gdje jednostavno mi nismo očekivali da se to može dogoditi u Sanskom mostu jer je riječ o mirnoj sredini. Tu nema težih kaznenih djela i alarmantnih događaja. Ali i to je moguće. Što se tiče napadača, njemu je pružena medicinska pomoć u Banja Luci i sad će se dalje provoditi istražne radnje. Ubojstva su počinjena automatskim oružjem. Unio ga je u školu tako što ga je skrivao, riječ je o automatskoj pušci. Za sada postoje određene indicije da se radi o ilegalnom oružju, ali istražne radnje su još u tijeku. Napadač nije otprije poznat policiji. U razgovoru s mještanima Sanskog Mosta oni su u čudu da je on uopće napravio ovako nešto - rekao je za 24sata Adnan Habibija, ministar unutarnjih poslova Unsko- sanskog kantona