Brat ga zatočio i izgladnjivao: 'S okovima na nogama je kopao po kantama i tražio hranu'

Prije nego su braća doselila na Susedgrad živjela su kod tadašnje djevojke osumnjičenog. Susjedi kažu da su Amerikanca tamo viđali dvije ili tri godine. Autističnog brata vidjeli su samo na prozoru kuće

<p>Ja sam tog brata vidio samo jednom i to na minutu-dvije. Kucao sam na prozor sobe, a on je odškrinuo ulazna vrata kuće. Rekao sam: ‘Sorry’ i to je bilo to, kazao nam je vlasnik kuće na zagrebačkom Susedgradu u kojoj je Amerikanac (38) vezao i izgladnjivao brata. </p><p>Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu protiv njega je podiglo optužnicu zbog sumnji da je bratu ograničio kretanje te mu prouzročio teške ozljede uskraćivanjem hrane.</p><p>Produljen mu je istražni zatvor kako ne bi pobjegao ili ponovio djelo. Vlasnik u čijoj su kući živjeli kao podstanari kaže da je moguće da su braća bila tamo negdje od kraja prošle godine te da je osumnjičeni u veljači ove godine sam tražio da idu kod javnog bilježnika radi prijave.</p><p>- Htio je da prijavim njega i brata. Otišli smo kod bilježnika, on je imao svoje i bratove dokumente. Pitao sam trebam li sad s njim ići u Petrinjsku na policiju, no on je rekao da će sve sam srediti - govori vlasnik.</p><p>Što se odvijalo iza zatvorenih vrata kućice koju je dao u najam saznao je nakon poziva policije 14. kolovoza. Jedna od susjeda tad je vidjela visokog muškarca kako kopa po kanti za smeće i traži hranu. Imao je ruke vezane na leđima te okove na nogama. Bio je užasno mršav i padao je jer su mu noge bile vezane.</p><p>Prestravljena, nazvala je policiju. Prije nego je policajce pustio u kuću Amerikanac ih je tražio nalog. Ni nakon što su se vratili s nalogom nije im odmah želio otvoriti vrata kupaonice u kojoj su pronašli sklupčanog onemoćalog mladića vezanog za WC školjku. Imao je jedva 30-ak kilograma. Riječ je o autističnom mladiću čiji je Amerikanac skrbnik.</p><p>Vlasnik kuće govori da je tamo dolazio rijetko tek kako bi pokosio travu, podrezao grane i pokupio najamninu. Kako ne govori engleski, a Amerikanac tvrdi da ne govori hrvatski, teško su se sporazumijevali.</p><p>- Kad je došao pogledati kuću s njim je bila neka plavokosa djevojka. Mislio sam da će oni zajedno tu živjeti, no ona je rekla da će on živjeti s bratom za kojega skrbi - kaže vlasnik.</p><p>Dodaje da u rijetkim prilikama kad je dolazio nije ulazio u kuću bez poziva već je boravio u dvorištu i drvenoj baraki čiji ključ podstanari nisu imali. Ostavio im je otvorenu jednu šupu u kojoj je bio alat. Amerikanac je to iskoristio kako bi u dvorištu zaklonjenom od pogleda iskopao rupu duboku gotovo metar te široku 60-ak centimetara.</p><p>Susjedi su uvjereni kako je zapravo bratu kopao grob.</p><p>- Kad sam ja vidio da on nešto kopa po dvorištu ta je rupa bila duboka tek desetak centimetara. Rekao je da planira posaditi paprike - otkriva nam vlasnik.</p><p>Prije nego su braća doselila na Susedgrad živjela su kod tadašnje djevojke osumnjičenog u centru grada. Susjedi s kojima smo razgovarali kažu da su Amerikanca tamo viđali dvije ili tri godine. Autističnog brata vidjeli su samo na prozoru kuće. Prisjetili su se i da je visoki, mršavi mladić lani ili preklani uletio u obližnji dućan, ukrao čokoladice i pobjegao van.</p><p>- Djelatnica se jako uplašila i zvala policiju. Sad kad razmišljamo, vjerujemo da je to bio taj jadni brat i da je bio gladan - kažu.</p>