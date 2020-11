Susjedi američkog psiha: 'Brata je držao okovanog, progoni me to lice. Neka kazne monstruma'

Nikad neću zaboraviti lice tog mladića, onako mršavog i ispijenog, vezanih ruku i nogu, rekla nam je jedna od susjeda Amerikanca (38), koji je izgladnjivao i vezao brata (31).

<p>Dobro se sjeća tog 14. kolovoza, kad su policija i Hitna pomoć došli na intervenciju u kuću u zagrebačkom Susedgradu. Prizor koji su zatekli sledio im je krv u žilama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>- Ruke su mu bile vezane na leđima, a oko nogu su mu bili okovi. Dok su djelatnici Hitne pokušavali razgovarati s njim, prvo je stajao, no kako je bio užasno slab, donijeli su mu stolicu da može sjesti. Lice tog mladića proganja me već 100 dana i iskreno se nadam da će taj monstrum odgovarati za sve što je počinio - govori susjeda moleći za anonimnost.</p><p>Do stravičnog otkrića policija je došla nakon dojave druge susjede koja je vidjela visokog, mršavog mladića kako kopa po kanti za smeće tražeći hranu.</p><h2>Skrbnik bratu s autizmom</h2><p>Ta slika toliko ju je uznemirila da ne želi o tome razgovarati niti se toga prisjećati.</p><p>Odmah je nazvala policiju. Dolaskom na mjesto događaja u dvorištu nije bilo nikoga. Stoga su policajci pokucali na vrata kuće s velikim ograđenim dvorištem. Otvorio im je američki državljanin s trajnim boravkom u Hrvatskoj te ih pokušao uvjeriti da je sam u kući. No provjerom u evidenciji brzo su utvrdili da muškarac ima brata koji je s njim došao u Hrvatsku iz Amerike. Taj brat, doznajemo, ima autizam i 38-godišnjak mu je bio skrbnik.</p><p>- Nije ih pustio u kuću, nego je tražio nalog. Stoga su se policajci vratili s nalogom za pretragu - kaže nam susjed.</p><p>Kako je pisao Jutarnji list, sklupčanog muškarca koji je izgledao kao da je bio u koncentracijskom logoru policajci su pronašli u kupaonici kuće.</p><p>Oko ruku je imao plastične narančaste vezice, a na nogama lisice. Nisu uspjeli s njim komunicirati jer je mladić na svako pitanje samo tužno mrmljao.</p><p>Zbog vrlo lošeg zdravstvenog stanja u kojem je bio žrtvu su prvo prevezli u jednu zagrebačku bolnicu, a čim se malo oporavio, zbrinuli su ga u odgovarajućoj ustanovi. Njegov brat je zaradio kaznene prijave za obiteljsko nasilje i protupravno oduzimanje slobode te mu je određen istražni zatvor.</p><p>Još je šokantnije otkriće koje je policija pronašla u dvorištu skrivenom od pogleda visokom drvenom ogradom i gustim raslinjem. Amerikanac je u njemu iskopao rupu duboku oko metar i 60-ak centimetara širine.</p><p>- Iskopao mu je grob. Nema što drugo biti tih dimenzija. Susjeda, koja ima kuću odmah do dvorišta, znala ga je viđati kako hoda s lopatom u ruci. Već je mislila zvati policiju jer ju je to zabrinulo, a onda se ovo dogodilo - priča naš sugovornik.</p><p>Dodaje da joj je osumnjičeni znao baciti loptu u dvorište, a zatim bez pitanja otvoriti ogradu i sam ući po nju.</p><p>- Ona je uvjerena da je provjeravao što se i koliko vidi iz njezina dvorišta jer je rupa koju je iskopao vrlo blizu njezina roštilja - dodaje naš sugovornik.</p><p>Kako je među rijetkima u ulici koji zna engleski, znao je popričati s Amerikancem.</p><h2>Brata nitko prije nije vidio</h2><p>- Činio se simpatičnim, ali vidjelo se da je malo specifičan. Svašta je pričao, da ima ženu na Pantovčaku, curu u Dragonošcu... Pomislio sam, zna li on uopće gdje je Dragonožec? Bilo nam je čudno što radi ovdje, mislim ne što radi u Zagrebu, nego kako je od svih stanova i kuća koje se iznajmljuju izabrao baš ovu - čudio se susjed.</p><p>Više susjeda s kojima smo razgovarali potvrdili su nam da su Amerikancu znali dolaziti prijatelji tijekom lockdowna.</p><p>- To su dečki, 20-ak godina, uglavnom tu iz kvarta. Viđali smo ih kako sjede na klupici u dvorištu i puše. Razmišljali smo prijaviti policiji te ‘korona partyje’, no nikad nisu vikali ni radili probleme - pričaju susjedi. Kažu i da je vlasnik povremeno dolazio pokositi travu te da je muškarac živio na toj adresi negdje od jeseni 2019., a ne od veljače, kako se pisalo. Brata do 14. kolovoza nikad nisu vidjeli.</p><p>Osumnjičeni Amerikanac je od 2016. do 2018. radio kao vanjski suradnik u jednoj zagrebačkoj školi stranih jezika kao izvorni govornik engleskog jezika. Suradnju su prekinuli sredinom 2018. i od tada nemaju nikakve informacije o njemu.</p>