Brat silovao autističnu sestru koja je zatrudnjela i pobacila. Dobio je dvije godine zatvora

Stravičan slučaj s juga Hrvatske dobio je pravosudni epilog na Vrhovnom sudu: mladiću optuženom za spolni odnošaj bez pristanka nad sestrom potvrđena je prvostupanjska presuda te mora u zatvor na dvije godine!

<p>Županijsko državno odvjetništvo optužnicom je teretilo tada 20-godišnjaka zbog počinjenja teškoga kaznenog djela protiv spolne slobode te kaznenog djela rodoskvrnuća. No Županijski sud mladiću je izrekao kaznu od dvije godine zatvora, koju je u cijelosti potvrdio Vrhovni sud. Prema optužnici, okrivljeniku se stavljalo na teret “da je uporabom sile počinio kaznena djela 27. prosinca 2014. godine u obiteljskom stanu...”, “na štetu oštećene (1996. godište) koja je zbog bolesti nesposobna za samostalan život”.</p><p>Mladić je de facto silovao svoju autističnu sestru, a pitanje je bi li uopće ovaj predmet došao pred sud da nije bilo tužiteljice. Djevojka, koja nije bila u stanju braniti se niti pojmiti što se događa, ali niti istražiteljima poslije išta reći o svemu, nakon silovanja je zatrudnjela! U petome mjesecu nesretna djevojka obavila je medicinski prekid trudnoće, koji je umalo završio tragično. Došlo je do početka sepse te je jedva punoljetna, teško bolesna djevojka, jedva preživjela. U to vrijeme istražitelji su već sumnjali da je riječ o počinjenju kaznenog djela, imajući u vidu stanje djevojke, no nisu mogli identificirati sumnjivca.</p><p>No zamjenica županijskog državnog odvjetnika zadužena za slučaj preko DNK fetusa (koji se čuva neko vrijeme) te izuzimanjem DNK od svih potencijalnih sumnjivaca došla je do identiteta počinitelja. Pokazalo se da je to djevojčin brat, koji je, tek suočen s dokazima, priznao krivnju, a potom je proveo neko vrijeme u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Iako je postojala sumnja da nije bila riječ o izoliranom, pojedinačnom slučaju, takvo nešto nikad nije dokazano. Suce na Županijskom sudu također je šokirao ovaj slučaj, no iako je sankcija za ovo kazneno djelo mogla biti do deset godina zatvora, bilo je olakotnih okolnosti, poput mladićeva priznanja, teških životnih okolnosti, kao i obiteljske situacije, koja bi se dodatno pogoršala odlaskom osuđenog na dugotrajniju robiju.</p><p>Takav stav prvostupanjskog suda prihvatio je Vrhovni sud RH te presudu potvrdio.</p><p>Dosadašnja je praksa različita kad je riječ o sankcijama u ovakvim predmetima, a iako niti jedan slučaj nije identičan, čini se da su kazne često bliže minimalnim nego onim najvišim.</p><p>Tako je danas 64-godišnjak osuđen na četiri godine zatvora zbog višestrukog silovanja dvije maloljetne unuke svoje supruge, a prije desetak godina tada 22-godišnjak dobio je također četiri godine zatvora zbog silovanja dvije 17-godišnje djevojke.</p><p>Jednako tako, prošle godine 20-godišnjak je dobio godinu dana zatvora zbog silovanja 17-godišnje djevojke na dočeku Nove godine (jedinstvena kazna od dvije godine uključivala je prijetnje te razbijanje apartmana), a prije dvije i pol godine na (nepravomoćnu) kaznu od sedam godina zatvora osuđen je 53-godišnji “otac iz pakla” zbog silovanja 17-godišnje kćeri, koja je zbog traume završila na psihijatriji.</p>