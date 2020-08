Brata bombaša iz Manchestera kaznili s doživotnim zatvorom

<p>Tri godine nakon samoubilačkog atentata u Manchesteru, britansko pravosuđe je u četvrtak na doživotni zatvor od minimalno 55 godina osudilo brata bombaša samoubojice jer mu je pomogao pripremiti eksploziju u kojoj su ubijene 22 osobe i stotine su ranjene na izlasku s koncerta.</p><p>U ožujku je sud Old Bailey optužio <strong>Hašema Abedija (23)</strong> za ubojstva 22 osoba u atentatu za koji je odgovornost preuzela džihadistička skupina Islamska država (IS), a izveden je ispred dvorane u kojoj je koncert održala američka pop zvijezda Ariana Grande.</p><p>Mladi Britanac libijskog podrijetla je također osuđen i za pokušaj ubojstva i ugrožavanja tuđih života.</p><p>Doveden iz strogo čuvanog zatvora Belmarsh, optuženi je odbio ući u dvoranu na izricanje presude u kojoj su bile i obitelji žrtava. Nitko ga nije pravno zastupao jer je otpustio tim branitelja.</p><p>Abedi je imao manje od 21 godine u vrijeme atentata.</p><p>- Doživotni zatvor predstavlja pravednu kaznu - ocijenio je sudac Jeremy Baker tijekom izricanja presude i rekao da je optuženi podjednako kao brat kriv za okrutne zločine.</p><p>- To nije bila slučajna nesreća već rezultat temeljitog planiranja - objasnio je i kao otežavajuću okolnost naveo da su metom atentata bili uglavnom mladi ljudi.</p>