Bravo, profesori, vaš ples je ono što želimo sačuvati u uspomeni na lijepe školske dane

Dva tjedna su se u tajnosti pripremali za ludi show kakav njihovi učenici nisu očekivali. A onda je snimka ludog nastupa profesorica i profesora splitske V. gimnazije Vladimira Nazora osvojila i cijelu Hrvatsku. Kakva koreografija, kao da su stigli ravno sa seta “Briljantina”. Veselje koje su pružili svojim maturantima zarazno je uhvatilo sve koji su pogledali njihovu zabavu. I s pravom.

U ovim danima političkih trzavica koje postaju sve napetije, ružnih natezanja prosvjetnih sindikata hoće li-neće li zajedno nastupiti u borbi za bolje koeficijente, doslovce ozdravljujuće djeluje ovakva brižnost i suradnja profesora i učenika. Jer to su stvari koje pamtimo kad završimo to “formalno” školovanje. Ili ne pamtimo. I to je, na kraju, ono što će neku školu itekako podići na ljestvicama onih najboljih, najtraženijih, jer suvremeno obrazovanje, kako je za 24sata ovih dana vrlo jasno izrekao međunarodni obrazovni stručnjak, profesor Pasi Sahlberg, odavno više nisu politički nametnute reforme.

Povjerenje u škole rapidno pada jer ih se pretvorilo, kako je istaknuo, u “igrališta političkog nogometa”, umjesto da se nastavnicima i učiteljima pruži sloboda da rade sa svojim učenicima onako kako oni to i znaju - brižno, kreativno, s pogledom u svako dijete. Humanistički pristup obrazovanju nije otkrivanje tople vode, odavno se primjenjuje u mnogim školama, no zaista je krajnje vrijeme da postane dio aktivne obrazovne politike.

Time će se početi rješavati i sad već globalni problem manjka nastavnika, ali i dubokog razočaranja učenika i roditelja u obrazovni sustav. A onda ćemo se češće baviti plesnim koracima profe iz tjelesnog, nasreću njegovih učenika, kako i treba biti.