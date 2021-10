Brazilka koja je progutala gotovo kilogram kokaina i u želucu ga prenosila iz Južne Amerike - kaznu će vjerojatno služiti u Hrvatskoj gdje je i otkrivena.

S jednom cimericom - u remetinečkoj ćeliji Brazilka koja je progutala 76 kapsula kokaina - čeka optužnicu u zatvoru. Na dva ispitivanja do sad - branila se šutnjom, javlja RTL.

"Bio sam baš ovaj prošli tjedan u Remetincu kod nje, malo je to problem kod stranih državljana, s obzirom da trebamo pomoć tumača pogotovo kad je u pitanju jezik koji svi ne znaju pa se uskladiti s tumačem, ali bio sam na razgovoru. Zadovoljna je situacijom u Remetincu, i sobe u kojoj se snašla. Svjesna je svoje situacije i to je to", govori odvjetnik uhićene Brazilke Neven Antić.

Droga koju je izbacila iz svog tijela još se mora vještačiti, a s obzirom da cijeli postupak ide brzo - optužnica bi mogla biti podignuta kroz mjesec ili dva dana. Odvjetnik razmišlja i o nagodbi.

"Vidit ćemo hoćemo li ići s nekim sporazumom prema državnom odvjetniku da se probamo dogovoriti oko sankcije i očekujem vrlo brzo presudu. Vezano za postupak u Brazilu, kazneno djelo je počinjeno na teritoriju Republike Hrvatske - ovaj postupak će se tu dovršiti", jasno će Antić.