Brazilski političar na respiratoru i u komi postao gradonačelnik

Vilela, bivši senator iz centrističkog Demokratskog pokreta, bio je 20. listopada pozitivan na testu za korona virus. U međuvremenu je zbog lošeg zdravstvenog stanja završio na respiratoru

<p><strong>Maguito Vilela </strong>je u nedjelju izabran za gradonačelnika brazilskog grada Goianije no on to još ne zna jer je veći dio mjeseca proveo na respiratoru u induciranoj komi zbog zaraze covidom-19.</p><p>Njegov je slučaj živ primjer razmjera pandemije koronavirusa u Brazilu koji ima najveći broj umrlih u svijetu od te bolesti nakon Sjedinjenih Država. Više od 6,3 milijuna Brazilaca je zaraženo a gotovo 173.000 umrlo od covida-19, po podacima ministarstva zdravstva. </p><p>Vilela, bivši senator iz centrističkog Demokratskog pokreta, bio je 20. listopada pozitivan na testu za koronavirus. Tjedna dana kasnije primljen je u bolnicu Albert Einstein u Sao Paulu a intubiran je 30. listopada. </p><p>S respiratora je skinut 8. studenog, ali je ponovno vraćen 15. studenog kada je prošao u drugi krug izbora s konkurentom iz socijaldemokratske stranke,<strong> Vanderlanom Cardosom.</strong></p><p>U nedjelju je izabran za gradonačelnika Goianije, grada od oko 1,5 milijuna stanovnika u središnjem dijelu Brazila, 200 kilometara jugozapadno od prijestolnice Brazilije. Dobio je 52,6 posto glasova.</p><p>Vilelin dogradonačelnik Rogerio Oliveira da Cruz je nakon izborne pobjede sazvao konferenciju za medije na kojoj se molilo za gradonačelnikovo zdravlje.</p><p>- Svi Maguitini planovi će biti izvršeni u iduće četiri godine a on će biti s nama - rekao je dogradonačelnik, po portalu G1.</p>