Vjenčanje u 2020.-oj: Mladenka pozitivna na Covid-19 izrekla sudbonosno 'da' s prozora

Ovaj se mladi par odlučio vjenčati usprkos raznim nedaćama koje im je prouzročila situacija s korona virusom. Zbog mladenke u izolaciji, vjenčali su se preko prozora.

<p>Ni Covid-19 nije uspio spriječiti mlade zaručnike - Lauren Jimenez i Patrick Delgado iz Los Angelesa. Usprkos svim nedaćama koje su ih snašle, odlučili su da će se njihovo vjenčanje ipak održati, prenosi <a href="https://abcnews.go.com/GMA/Living/quarantined-bride-covid-19-diagnosis-wedding-day/story?id=74431469">abcnews</a>.</p><p>Alarmantno stanje u cijelom svijetu uzrokovano pandemijom korona virusa, mnogim je mladenicima poremetilo planove i natjeralo ih da svoja vjenčanja odgode ili pak otkažu. No, ovaj se mladi zaručnički par odlučio usprotiviti sistemu i na prvo mjesto staviti ljubav.</p><p>Situacija je bila sve samo ne bajna. Nitko nije očekivao da će se mladenka razboliti dan prije vjenčanja i da će biti testirana pozitivna na Covid-19. </p><p>No, Lauren i Patrick iz Los Angelesa nisu dopustili da im korona poremeti planove te su svoje sudbonosno 'da' odlučili izreći preko prozora. </p><p>Video vjenčanja pogledajte ovdje: https://www.instagram.com/p/CIL4TvuhmIQ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet</p><p>Ovaj mladi par zajedno je već četiri godine, a prošle se godine odlučio zaručiti. </p><p>Iako im je korona poremetila planove, ljubav je bila jača od svega. Lauren, kojoj je određena samoizolacija zbog pozitivnog testa na koronu, odlučila je da će se vjenčati, makar to bilo preko prozora.</p><p>Obukla je svoju vjenčanicu, napravila si frizuru, uzela buket i stala kraj prozora, čekajući svog zaručnika. </p><p>- Ovako definitivno nismo zamišljali dan vjenčanja, no uspjeli smo izvući ono najbolje iz situacije koja nas je zadesila. Bila sam shrvana kada sam saznala da sam pozitivna na koronu i da neću moći biti sa svojim voljenim na naš dan. No, zahvaljujući Patricku i njegovoj neizmjernoj potpori, uspjeli smo izmijeniti zavjete - rekla je Lauren.</p><p>Budući da je njegova zaručnica bila u izolaciji, Patrick je morao uzeti stvari u svoje ruke. Otkazao je rezervaciju u hotelu gdje se trebala održati večera te pozvao fotografa da ovjekovječi ovaj trenutak. </p><p>Službena fotografkinja vjenčanja, Jessica Castellano, rekla je kako je ovo jedno od onih vjenčanja koje će u 2020.-oj pamtiti. </p><p>- Ovo još dosad nisam doživjela. Ovakva će vječanja obilježiti 2020. godinu, a ovi su ljudi dokazali da je ljubav jača od svega - ispričala je Castellano.</p><p>Tijekom obreda, iako fizički odvojeni, ovaj je mladi par bio povezan trakom ukrašenom cvijećem koja je predstavljala jedinstvo, ljubav i povezanost.</p><p>- Mislim da je ta fizička udaljenost dodatno naglasila tu povezanost i kemiju koja pršti među njima. Zamislite se jednog dana kako prepričavate svojoj djeci da ste se vjenčali dok je jedan od vas bio u karanteni, samo zato jer niste mogli dočekati vjenčati svoju voljenu osobu. Ovo se zove prava ljubav, u zdravlju i bolesti, u dobru i zlu - dodala je Castellano.</p><p>Lauren i Patrick ne odustaju ni od zabave i proslave njihovog vjenčanja s najbližima. Druge godine, na prvu godišnjicu vjenčanja, planiraju veliku zabavu.</p><p>- Sretna sam što smo uspjeli u svom naumu i da sam napokon postala gospođa Delgado. Biti mladenka u karanteni i nije bilo nešto idealno, no uspjeli smo izvući ono najbolje iz situacije. Ako smo uspjeli prebroditi ovu 2020., možemo sve. Ovo će definitivno biti jedna od onih priča koju ćemo prepričavati unucima - rekla je Lauren.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>