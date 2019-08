Brexit bez dogovora znači i ukidanje slobode kretanja

Velika Britanija je u ponedjeljak poručila da će u slučaju Brexita bez sporazuma 31. listopada odmah ukinuti pravila EU-a o slobodi kretanja, što je pooštravanje stajališta u odnosu na prethodnu vladu, iako je premijer Boris Johnson poručio da zemlja neće biti neprijateljski raspoložena prema imigraciji.

Bivša premijerka Theresa May, koju je Johnson naslijedio 24. srpnja, predviđala je "tranzicijsko razdoblje", čak i u slučaju da Britanija izađe bez sporazuma iz EU-a, što bi omogućilo europskim građanima putovanje u Britaniju, rad ili studij, bez posebnih koraka koje bi pritom trebali poduzeti.

- Sloboda kretanja, takva kakva danas postoji, završit će 31. listopada kada Velika Britanija napusti EU. Nakon Brexita vlada će uvesti novi i pravedniji imigracijski sustav u kojemu će prioritet biti na vještinama i tome kako ljudi mogu doprinijeti Velikoj Britaniji, a ne na mjestu iz kojega dolaze - rekla je glasnogovornica Downing Streeta.

Detalji o novim pravilima o slobodi kretanja uskoro će biti poznati, a uključivat će i strože provjere u smislu eventualne kriminalne prošlosti onih koji žele ući u zemlju.

- To ne znači da ćemo spriječiti dolazak u zemlju i to ne znači da ćemo se neprijateljski odnositi prema imigraciji ili imigrantima - rekao je Johnson za BBC Radio Cornwall.

- Imigracija u Ujedinjeno Kraljevstvo će se demokratski kontrolirati i stvorit ćemo sustav po uzoru na Australiju - dodao je Johnson.

The3million, udruga koja predstavlja interese oko 3,6 milijuna europskih građana koji borave u Velikoj Britaniji, izrazila je nezadovoljstvo novom odlukom. "To je neodgovorno i otvara vrata diskriminaciji općenito", napisala je na Twitteru.

