Dadilje moraju biti diplomirane dječje psihologinje, moraju svirati instrument te znati strani jezik. Također, poželjne su vještine skijanja i jahanja. Zvuči nečuveno, ali istina je. Ovo su samo neke od nevjerojatnih zahtjeva koje je Tiffany Norris (40) omogućila klijentima u svojoj agenciji.

Njezin je posao osigurati da bogato majčino iskustvo majčinstva bude jednako glatko kao tapeta od svilenih niti kojom ukrašavaju svoje vrtiće. I nema toga što ona neće učiniti.

- Jedna klijentica me zamolila da nađem umjetnika koji će napraviti njen odljev vagine. Dva dana sam tražila osobu koja bi to napravila. Zvala sam razne umjetničke studije u Londonu, no nitko nije htio. Čak su mi i poklopili slušalicu. Na kraju je jedna tvrtka iz Brightona pristala - prisjeća se Britanka.

Brine o djeci Victoria Secret modela, poznatih glazbenika i filmskih zvijezda, odvjetnika koji žive od LA-a do Londona. Ne može otkrivati o kome se točno radi zbog ugovora o povjerljivosti, no otkrila je da trenutno radi za člana kraljevske obitelji.

Tiffany organizira i proslave za djecu, no ne one s jeftinim tortama iz dućana. Tako je i organizirala rođendan dvogodišnjim blizancima, jelovnici otisnuti na pergamentu detaljno su opisivali mogućnosti za roditelje: jastog bisque, govedina Wellington i skupi francuski šampanjac. Kako bi osigurali roditeljima da u miru pojedu obrok od četiri slijeda, svaki mali gost imao je svoju dadilju.

- Prilično je lako podsmijevati se i reći da je to ludo rasipanje novca, Ali klijenti imaju novac, zašto ne bi potrošili taj novac? - Kaže Tiffany za Mirror, koja je u osmom mjesecu trudnoće i mama Rupertu, četverogodišnjaku i dvogodišnjoj Ofeliji.

- Dakle, dvogodišnji blizanci se možda neće sjećati zabave, ali fotografije su doživotne. Ushićenje na licima tih blizanaca bio je vrijedan toga - zaključila je Tiffany.

Postoje super momenti poput onog kad je dobila skupocjeni Cartier sat u znak zahvalnosti jer je sjedila na improviziranim satovima glazbe šezdesetih za malu djecu.

- Mobitel često zazvoni u dva sata ujutro i možda je mama zabrinuta da je kupila pogrešnu stvar. Ali ponekad je ozbiljnije. Mnoge žene ne žele reći obitelji i prijateljima da su trudne do 12 tjedana, ali meni često kažu prije kako bih im mogla početi pomagati. Ali nažalost, događaju se pobačaji. Ponekad me zovu da preuredim dječju sobu koju sam uredila kad više nisu trudne - rekla je Tiffany.

Nekim je majkama samo potrebno držanje za ruke u ranoj fazi trudnoće, pa Tiffany stoji kao 'žena s krilima' na poslu gdje se predstavlja kao davno izgubljena prijateljica i diskretno mijenja alkoholna pića za bezalkoholne koktele kako bi zaštitila svoju trudnoću.

- Shvatila sam da bez obzira na budžet, sve mame žele isto: najbolje za svoju djecu - zaključila je Tiffany