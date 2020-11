Britanci i Francuzi bore se protiv migranata novim sporazumom

<p>Pojačane patrole i tehnologija bit će uvedeni uzduž francuskih plaža, prema novom sporazumu Pariza i Londona koji bi trebao spriječiti ilegalne migracije preko Engleskog kanala. </p><p>Rastući broj migranata pokušao je posljednjih mjeseci doći do Britanije preko opasnog i prometnog pravca, dok su 2019. godine zabilježena četiri smrtna slučaja, a ove godine sedam.</p><p>Prema sporazumu će se od 1. prosinca udvostručiti francuske patrole, dok će dronovi i radari detektirati one koji pokušaju prijeći, rekla je u subotu britanska ministrica unutarnjih poslova,<strong> Priti Patel.</strong></p><p>Donošenje sporazuma, rekla je Patel, pomoći će dvjema zemljama u "zajedničkoj misiji da učine prelaženje kanala potpuno neizvedivim."</p><p>Problematika je bila izvor tenzija te je Britanija optuživala Francusku da ne čini dovoljno kako bi spriječila prelaske.</p><p>U rujnu, francuske vlasti su rekle da su presrele više od 1300 ljudi u pokušaju dolaska do Britanije, uključujući i one koji su pokušavali preplivati 30 kilometara preko kanala. </p><p>Od 1. siječnja do kraja kolovoza bilo je oko 6200 pokušaja prelaska kanala, s brodovima na napuhavanje, daskama za veslanje, kajacima ili samo jaknama za spašavanje koje bi ih držale da ne potonu.</p><p>Sjeverna Francuska dugo je bila magnet za ljude koji su tražili način da se prokrijumčare u Britaniju u malim brodovima ili tisućama kamiona i auta koji dnevno na trajektima i vlakovima prelaze preko kanala.</p>