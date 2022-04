Britanci: Putina u stopu prati specijalist za rak štitnjače. Letio je u njegovu rezidenciju 35 puta

Zapadni obavještajni izvori prije dva tjedna objavili su informacije o tome da ruski predsjednik Vladimir Putin ima rak, Parkinsonovu bolest ili demenciju.

'Odalo' ga je tada naduto lice i vrat što bi mogla biti nuspojava korištenja steroida ili hormonske terapije nakon raka.

Tko je doktor koji prati Putina?

Neovisni ruski medij Project media, čiji je sadržaj blokiran u Rusiji, objavio je fotografije na kojima je Putin u društvu Jevgenija Selivanova, doktora moskovske Centralne bolnice.

Selivanov je vrhunski onkološki stručnjak koji se specijalizirao za rak štitnjače, a Daily Mail piše kako je Putina posjetio čak 35 puta u njegovoj omiljenoj rezidenciji u Sočiju. Britanski tabloid piše da je doktor proveo uz Putina 282 dana.

Putina u stopu prati onkolog

Putin je još 2020. pokazao zanimanje za rak štitnjače. Posjetio je tada šefa Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za endokrinologiju, Ivana Dedova, gdje radi i njegova najstarija kći Marija.

Dedov je predsjedniku ispričao o visokoj učestalosti raka štitnjače i govorio o novom hormonskom lijeku koji se bori protiv metastaza nakon operacije, piše Daily Mail.

Raspitivao se za oporavak nakon raka

- Postotak oporavka je od 95% do 98% - upitao je tada Putin, na što su mu je Dedov odgovorio potvrdno.

Već tada se predsjednik čudno ponašao, s obzirom da ga je posebno zanimalo baš ovo područje medicine, dodaju Britanci.

Pet puta je zbog bolesti izbivao iz javnosti

Do sada je Putin pet puta 'nestao' zbog medicinskih razloga čiji detalji nisu bili poznati javnosti. Prvi puta 2012. u studenome otkazao je sve poslovne obaveze i putovanja. Drugi puta se to dogodilo u ožujku 2015. kada se od 5. do 15. nije pojavljivao u javnosti. Tada su svi unaprijed snimljeni događaji prikazani kao da su uživo.

Dvije godine kasnije, u kolovozu, Putin je na sedam dana posjetio Abhaziju i Sochi, dok je on bio nedostupan za javnost. I tada su u Kremlju iskoristili ranije snimke i 'maskirali' ih kao sastanke uživo.

U veljači 2018. tijekom predsjedničke kampanje otkazao je sve javne događaje. Službeno obrazloženje je bilo "predsjednik je imao prehladu". Prošle godine, u rujnu, Putin je proveo dva tjedna u samoizolaciji te je sve sastanke imao video linkom.





